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韓國濟州航空一架客機在當地時間今（29）日上午9點7分發生嚴重空難，目前確認死亡人數已攀升至167人，但消防當局表示，由現場狀況推測，除先前獲救的2名空服員之外，其餘179人恐罹難。據瞭解該客機上多數乘客為光州及全羅南道地區居民，同時確認也有多名公務員搭乘該班機，在年末結伴前往泰國渡假，未料遇上死劫。根據韓聯社報導，據全羅南道政府29日下午消息，事故客機的乘客名單中包含全羅南道政府、各市郡及相關出資機構的現職與前職員工，共計13人。其中，全羅南道和順郡有3名現職公務員及5名退休公務員結伴前往泰國旅行，並搭乘了此次返國的死亡航班；在乘客名單中，還包括木浦市2名為姐妹關係的公務員和潭陽郡1名公務員，也是到泰國觀光後搭乘這架客機回來。此外，機上還有全羅南道教育廳5名公務員、全羅南道公費資助機構的2名男性職員等人。相關機構已派遣職員前往事故現場了解情況，並針對各機構的善後對策進行討論。