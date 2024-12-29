今（29）日白天出現溫暖的太陽，但不要被太陽給騙了！今晚一直到明天清晨中央氣象署持續針對10縣市發布低溫黃色燈號，9縣市包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生，不過明天白天溫度可望回升，北部、東北部高溫將來到19-22度，中部及花東地區有機會來到22-24度，南部地區將來到25度或以上。但下一波東北季風會在跨年夜報到，夜晚水氣增加，會開始出現陰雨的狀況，元旦很可能會在陰雨中迎接2025年的第一天，想看元旦日出，目前來看可能看到的機會不大了。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今晚到明晨還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，雖然冷空氣已經減弱，但預估仍可能有10度以下的低溫出現，明(30)日白天起，大陸高壓中心出海，雖然沒有辦法維持太久，不過溫度可望回升，北部、東北部白天高溫將來到19-22度，中部及花東地區有機會來到22-24度，南部地區將來到25度或以上。天氣方面也還是穩定的，持續在乾冷空氣的範圍內，除了底層東北風迎風面雲量多，偶有些零星飄雨機會外，其他大部分地方都是晴到多雲的天氣型態。
但跨年12/31因東北季風將從下午起逐漸增強，跨年夜是東北季風的天氣型態，預估當晚開始水氣就有增多的趨勢，各地雲量會越來越多，除了原本就預期受東北季風影響會有降雨機會的大台北、東半部之外，其他地區受到水氣漸增、雲層增厚的影響，可能慢慢的也會有些局部降雨發生的情況，尤其是半夜過後，整體天氣型態將會逐漸變得不穩定。
元旦白天水氣北上的情況將會更明顯，雖然看起來並沒有明顯的短波槽或是鋒面系統，但是在水氣偏多的情況下，各地預估都會是多雲或陰有短暫陣雨的天氣型態，中北部、宜蘭、花蓮的降雨還是會比南台灣要明顯一些，雨量不大，但是下雨機會高，將很有機會在陰雨中迎接2025年的第一天。想在元旦看日出，目前來看可能看到的機會不大了，原本只有東北季風影響的情況下，西半部還有機會看到日出，現在來看可能各地看到日出的機會都不高。
溫度方面，跨年夜當晚到元旦受到東北季風增強的影響，雖然冷空氣強度不強，不過預估跨年夜到元旦清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到12-14度，南部、花東空曠地區低溫也會降到14-16度，夜間還是稍有寒意，元旦白天加上降雨的影響，預估中部、北部、東北部白天高溫也只有18-20度左右，南部、花東地區高溫21-23度，白天溫度也不高。
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但跨年12/31因東北季風將從下午起逐漸增強，跨年夜是東北季風的天氣型態，預估當晚開始水氣就有增多的趨勢，各地雲量會越來越多，除了原本就預期受東北季風影響會有降雨機會的大台北、東半部之外，其他地區受到水氣漸增、雲層增厚的影響，可能慢慢的也會有些局部降雨發生的情況，尤其是半夜過後，整體天氣型態將會逐漸變得不穩定。
元旦白天水氣北上的情況將會更明顯，雖然看起來並沒有明顯的短波槽或是鋒面系統，但是在水氣偏多的情況下，各地預估都會是多雲或陰有短暫陣雨的天氣型態，中北部、宜蘭、花蓮的降雨還是會比南台灣要明顯一些，雨量不大，但是下雨機會高，將很有機會在陰雨中迎接2025年的第一天。想在元旦看日出，目前來看可能看到的機會不大了，原本只有東北季風影響的情況下，西半部還有機會看到日出，現在來看可能各地看到日出的機會都不高。
溫度方面，跨年夜當晚到元旦受到東北季風增強的影響，雖然冷空氣強度不強，不過預估跨年夜到元旦清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到12-14度，南部、花東空曠地區低溫也會降到14-16度，夜間還是稍有寒意，元旦白天加上降雨的影響，預估中部、北部、東北部白天高溫也只有18-20度左右，南部、花東地區高溫21-23度，白天溫度也不高。