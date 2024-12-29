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▲愛莉莎莎看到飛機失事的畫面，附上三個「大哭」的表情符號嚇壞喊：「好恐怖，RIP。」（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲韓國濟州航空著陸時失控墜毀，目前已經確認事故造成85死亡，但消防部門以現場狀況推測，認為機上179人很可能全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C-2216航班今（29）日上午9時從泰國曼谷出發，飛往韓國務安國際機場，降落時疑因起落架故障，滑出跑道撞上圍欄發生爆炸起火，機上共有181名乘客，目前警消尋獲179具遺體，憾事引發世界關注。對此，YouTuber愛莉莎莎稍早透過IG談及此事，透露自己才3天前才搭過這家航空公司的班機，沒想到就發生重大空難，看到失事驚險過程讓她直呼：「覺得躲過一劫，好恐怖。」愛莉莎莎在IG限時動態曬出濟州班機失事的照片，看到飛機失事的畫面，下秒隨即冒出熊熊烈火爆炸，場面怵目驚心，她不忍打上文字寫道：「X！一天到晚飛泰國、到韓國的我，覺得躲過一劫」，原來愛莉莎莎3天前才搭飛這個航線，險些搭上這個失事班機，同時附上三個「大哭」的表情符號嚇壞喊：「好恐怖，RIP」，為本次事件的罹難者哀悼。針對今日這起空難，韓國國土交通部表示，航空鐵路事故調查委員會已成功回收失事飛機黑盒子的飛行記錄裝置（FDR）以及「駕駛艙語音記錄器」（CVR），未來2個設備的數據將有助於還原事故全貌，進一步釐清原因。當局估計除了目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難，國土交通部宣布務安機場跑道將關閉至2025年1月1日上午5時，成為韓國境內22年來傷亡最慘重航空事故。