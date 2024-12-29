我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司獲交通部ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲交通部政務次長伍勝園(左1)頒獎給台灣港務公司總經理王錦榮(右3)等獲獎機關團體。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司以海洋國門新地標─高雄港旅運中心永續專案案例，獲交通部ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

台灣港務公司獲交通部ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮，於28日，在台北市交通部集思會議中心國際會議廳，由台灣港務公司總經理王錦榮代表，接受交通部政務次長伍勝園頒獎，以肯定及表揚港務公司於交通運輸領域之創新作為、具體績效及永續成果。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司透過公司全體員工在永續發展的努力，並以「海洋國門新地標─高雄港旅運中心」為案例，經過評選，獲得2024年第1屆ESG交通運輸永續獎金獎之榮耀，以肯定港務公司於交通運輸領域之創新作為、具體績效及永續成果。王錦榮說，台灣港務公司此次獲得交通部ESG交通運輸永續獎金獎，旨在表彰交通運輸業界於ESG(環境保護、社會責任、公司治理)永續發展的各項作為，以其成果作為其他業者的標竿學習典範。王錦榮並說，台灣港務公司以「低碳共榮韌性港埠」永續發展願景，進而訂定五大永續發展目標，包含轉型低碳綠色港群、落實港埠作業安全、促進多元夥伴共榮、打造智慧韌性港埠，以及營運誠信永續治理，作為推動整體永續發展遵循圭臬，同時落實於公司重要業務規劃推動。諸如，高雄港旅運中心在建設與經營過程中，即含括環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向積極推動實績，不僅已取得綠建築與智慧建築銀級認證候選證書，更邁向明(114)年取得雙認證證書之目標。王錦榮指出，高雄港旅運中心導入智慧管理系統與設置太陽能光電系統及儲能系統，實現環境及能源使用效率最佳化，提供辦公人員與遊客安全、舒適與優質空間與服務品質，具有日常節能38%、減碳量達37%、廢棄物減少23%及節水44%等指標，充分創造低碳永續之環境效益。同時以多元共融、港市共榮為推動核心，除可供25萬噸級郵輪泊靠提升服務品質、優化旅客通關效率達每小時3500人，另設置8座海洋公共藝術裝置，融入船、港、海、風、浪、樹、安定與期待元素藝術作品及故事，串聯高雄亞洲新灣區景點，開發水岸觀光打造海洋觀光旅遊鏈，擴大社會經濟外擴效益。此外，秉持創新設計誠信治理原則，依循法規及管理規範進行施工，克服施工過程諸多挑戰與風險，達到效率、精確性、安全性，並做好成本管控減少耗費，打造出國內最大金屬帷幕3D曲面的單一建築，施工品質也榮獲國內外多項工程獎項的肯定，如第23屆公共工程金質獎-建築工程優等及交通部112年度公共工程優良工程獎優等，展現港務公司環境保護、社會共榮及創新治理的亮眼成果。王錦榮並指出，港務公司在推動永續發展過程中，重視利害關係人及其關注議題之回應，自111年起至今(113)年依循GRI國際揭露準則編製，已發行3本ESG永續報告書，榮獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告書」金獎以上之肯定，展現港務公司永續業務推動之成果，及對外界與利害關係人溝通完整性之決心，未來，港務公司將持續關注國際永續發展趨勢及氣候變遷、生物多樣性等重要議題，依循企業永續發展願景，打造低碳、共榮、韌性港埠。