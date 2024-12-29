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台北地院27日以柯文哲案共犯「橘子」許芷瑜涉案程度不明等理由，裁定柯文哲交保。檢察官今（29）日早上抗告成功，台北地院今下午開更裁庭。檢方在庭上證實，柯文哲在自己使用的手機輸入羅廷瑋，今年8月與律師鄭深元聯絡時，鄭不認識這號碼，還問「請問閣下是誰？」柯回「柯文哲」。檢察官表示，這支名手機申辦人就是許芷瑜，顯見在逃的許芷瑜是全案的關鍵人物，若未羈押柯，雙方可透過視訊等方式串證。北院下午再度召開羈押庭，包括民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委張啟楷、吳春城、黨副秘書長許甫與發言人吳怡萱皆到場旁聽。檢方指出，柯還在自己使用的手機輸入羅廷瑋，今年8月與律師鄭深元聯絡時，鄭不認識這號碼，還問「請問閣下是誰？」柯回「柯文哲」。檢方表示，這支名手機申辦人就是許芷瑜，顯見在逃的許芷瑜是全案的關鍵人物，若未羈押柯，雙方可透過視訊等方式串證。在李文宗羈押庭旁聽的網紅「四叉貓」也分享，庭中有提及，許芷瑜出國至今常用的提款卡、信用卡都沒有使用，猜測在國外有謀生能力、大筆款項。四叉貓也和旁聽柯文哲羈押庭的朋友互相交換資訊，許芷瑜幫柯文哲辦手機門號，門號開頭是「0970」，之後柯文哲怕別人發現手機是柯文哲本人，就把手機名稱取名「羅廷瑋」，且柯文哲2/24、8/15晚間和律師鄭深元聯絡時，問了一堆問題，結果律師鄭深元不認識這號碼，還問「請問閣下是誰？」柯回「柯文哲」。也證明許巧芯當時講的都是真的。本月初《鏡週刊》曾報導，去年11月總統大選藍白合破局隔天，柯文哲透過中間人、國民黨立委羅廷瑋聯繫前立委蔡正元，討論跟台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖創造「柯盧合」。當時國民黨立委徐巧芯就爆料，柯文哲有2支手機，B手機在A手機上設定名稱是「羅廷瑋」，所以其實是柯文哲跟蔡正元在談。