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▲Energy不只嗨跳舞曲，也唱了不少經典情歌。（圖／相信音樂提供）

▲Energy在上海演唱會上和粉絲一起同樂。（圖／相信音樂提供）

最殺唱跳男團Energy日前首次登上海開唱「Here I Am我在」演唱會，不怕上海5度低溫，勁歌熱舞讓全場熱血沸騰。除了帶來經典歌曲之外，Energy還放送福利，並設置留言信箱，讓歌迷說出想說的話，沒想到第一個留言就是狂拱Toro脫衣服，接著玩遊戲環節，坤達特別替粉絲謀福利，設計讓粉絲的臉頰和Toro的肚子一起夾氣球，畫面實在太過好笑，Toro也無言問粉絲說，「你有想過要把你的臉頰放在我的肚子上嗎？」Energy在上海開唱，火力全開以〈Here I Am〉、〈無懈可擊〉、〈Come On〉等舞曲揭開序幕，書偉表示，「雖然外面氣溫只有6度，但你們的滿滿熱情也讓我們都燃燒起來！」接著又帶來多首舞曲。此外，不可錯過的還有〈某年某月某一天〉、〈第二次愛上你〉、〈我們〉、〈分合〉等經典情歌，每首都掀起全場大合唱。寵粉的Energy也和350名VIP粉絲一對一合照、贈送親簽海報，更特別設置粉絲留言信箱，讓所有歌迷們寫下想說的話或心願，並在台上抽出幸運粉絲讓五人回答與分享。沒想到第一個留言就抽到上面寫著「Toro脫脫脫」，Toro直言，「我覺得我們歌迷真的長大了，小時候只會希望跟我們握手，現在長大就希望我們脫衣服！」也有粉絲分享「從MP3時代就開始聽你們的歌，感謝你們再次合體！」這次也特地企劃「歌迷玩很大」遊戲環節，挑選2位幸運歌迷上台玩氣球互動，坤達為讓粉絲有更好的福利，特別在籤牌上「動手腳」，設計讓粉絲的臉頰與Toro的肚子夾氣球，有趣又荒謬的畫面讓Toro也傻眼。而〈星期五晚上〉E16蹲席捲全亞洲，除了Energy五人蹲好蹲滿外，當然也要邀請歌迷上台比賽16蹲，比賽開始前Toro出來示範，經常示範16蹲的他也為自己取新的外號，「小齊哥叫『亞洲鐵人』，那我可以叫『亞洲鐵腿』！」