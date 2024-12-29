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▲如今依舊有不少球迷，來到湖人主場外的Kobe父女雕像獻上敬意。（圖／美聯社／達志影像）

濟州航空今（29）日一架載有181人的客機在南韓務安國際機場墜毀，除目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難。罹難者中包括韓國職棒KIA起亞虎隊的相關人士，引發體壇關注。提到過往震驚全球的體壇空難事件，最知名的莫過於世界籃壇巨星Kobe Bryant與女兒Gianna Bryant墜機事件悲劇。2020年1月26日上午9點06分，一架型號S-76的私人直升機從美國加州卡拉巴薩斯起飛，上面載著Kobe、二女兒Gianna與其他7個相關人員，當時Kobe正要陪伴女兒Gianna前往曼巴學院（Mamba Sports Academy）進行例行訓練，直升機因濃霧影響視線，意外撞毀於被雲層籠罩的山坡上，機上9人當場身亡，一代籃壇巨星Kobe就此離開人世。Kobe墜機逝世消息出來後，立即震撼全世界體壇，事發當天湖人主場外擠爆球迷送上花籃、信件紀念Kobe，洛杉磯國際機場也點亮象徵洛杉磯湖人的紫色燈光，當晚進行的NBA比賽賽前，許多球員哭成一片，並在比賽開始後，首波進攻故意8秒違例以及24秒違例。為了悼念這位當世代隊史傳奇球星，湖人1月31日於主場面對拓荒者時，全隊穿上8號與24號球衣，並於後續宣布永久退休這兩件球衣，同時間，獨行俠老闆Mark Cuban也宣布自家球隊24號球衣被永久退休。籃球圈以外，體壇各界也紛紛透過不同行動紀念Kobe，WWE、NFL在賽前統一舉辦默哀儀式，AC米蘭則在義大利盃八強戰進行到第24分鐘時暫停比賽，此外包含NFL球星Devonte Adams、足壇巨星Neymar都在得分後比出24手勢，澳洲網壇好手Nick Kyrgios則在賽前穿著Kobe的8號練習球衣登場。當年8月，美國洛杉磯市議會正式宣布，將8月24日訂為洛杉磯的「Kobe Bryant日」，以感謝他為這座城市的付出。另根據《Baby Center》於2020年統計，全美將新生兒取名為Kobe的人數激增，排名一口氣提升379名，Kobe女兒Gianna的名字更成為百大最受歡迎的女寶寶名字。時間來到2024年8月，Kobe與Gianna父女相擁的雕像在湖人主場揭幕，雕像前的文字特別以「Girl Dad」來稱呼Kobe，紀念他生前對女性運動的支持。儘管Kobe意外離世，但「黑曼巴」那無與倫比的魅力，以及對勝利的執著，都對全世界籃壇有著跨越世代的影響力。