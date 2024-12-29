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▲韓國濟州航空客機在著陸時，疑似因為鳥擊導致起落架無法正常放下，因而失控撞上外牆。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國濟州航空客機墜毀，消防人員進行救援工作。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空（JEJU Air）7C2216航班今（29）日上午降落時衝出跑道，發生嚴重起火爆炸事故，當局估計除了目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難，這也成為韓國境內22年來傷亡最慘重航空事故，本文將盤點濟州航空背景、失事波音737-800型客機空難史等。韓國消防廳、國土安全部指出，失事客機自泰國曼谷出發、飛往全羅南道的務安國際機場，事故於上午9時7分發生，濟州航空7C2216航班在降落過程中疑似因鳥擊導致起落架無法正常展開。班機嘗試二次降落，但失速滑行撞擊跑道外牆後起火，全機焚毀，消防隊在9時16分展開救援，於9時46分撲滅火勢。務安國際機場塔台紀錄則顯示，當天早上8時57分塔台向事故飛機發出鳥擊警告，一分鐘後該客機機長一度發出「MAY DAY」求救訊號，接著在早上9時左右，飛機試圖於機場1號跑道著陸，上午9點03分時，飛機以機腹著陸的方式降落，接下來便失控衝出跑道撞向圍牆造成起火爆炸事故，也就是說從求救到事故發生，只有短短5分鐘。事故航班資訊：•航班編號： 7C2216•機身編號： HL8088•機型： 波音737-800（2009年生產，機齡15年）•載客人數： 181人，包括175名乘客及6名機組人員發生空難事故的濟州航空成立於2005年，是韓國首家廉價航空公司，總部位於濟州島，擁有40架飛機，其中38架為波音737-800型號。其航線涵蓋韓國國內與國際多個目的地，包括日本、台灣及東南亞國家。歷年重大事故：1.2007年8月12日： 龐巴迪Dash 8 Q400型飛機在釜山滑出跑道，當時造成6人受傷。2.2024年12月29日： 本次空難成為濟州航空成立以來最嚴重的事故。濟州航空客機失事，由於整架飛機機腹著陸、衝出跑道，機身在爆炸燃起熊熊大火，消防當局推測餘下179人已全數罹難，轉為遺體搜尋作業，這也使本次事故成為韓國境內除「釜山空難」外，時隔22年來最嚴重死傷客機失事。釜山空難發生時間為2002年4月15日，當時失事的並非韓國的國籍航空，而是編號B-2552的中國國際航空129號班機。該架班機當時自中國北京出發，飛往韓國釜山的金海機場，但因為在雨中降落失敗並重新起飛，意外飛離保護空域，整架飛機墜於機場附近的山上，最終造成129人死亡、37人受傷。波音737是美國航空巨頭波音公司（Boeing）旗下一款中短程、雙引擎窄體噴射客機，操作成本低，自1968年起啟用並發展出14個型號，其中波音737-800是波音737系列的代表機型，自1998年廣泛應用於中短程航線，特別受到廉價航空青睞。其技術性能如下：•飛行距離： 5436公里•座位容量： 162–189人•最高速度： 876公里／小時航空新聞《Airline News》記者湯瑪斯（Geoffrey Thomas）向美媒《CNN》表示，波音737-800是世上最廣泛使用的飛機之一，也是世界上最可靠的飛機，已經服役20年，業界都知道該機型如何運作，而波音737-800機型也一向運作穩定，在韓國的維修也與全球各地做得一樣好，因此這場空難反而更令人費解。此外，荷蘭皇家航空（KLM）一架同樣是波音737-800的客機昨天也傳出失控偏離跑道事故，該客機於28日在挪威奧斯陸機場起飛後，接著要求於挪威桑訥菲尤爾機場（Torp Sandefjord Airport）緊急降落，其後更失控偏離跑道，滑進滑行道旁的草坪。波音公司稍早發布聲明，指出正針對2216航班與濟州航空取得聯繫，隨時準備好提供協助，「我們向失去親人的家屬表達最深切哀悼，我們心繫乘客及機組人員」。自2006年至今，波音737-800機型共發生26起重大事故，其中包括多起釀成死亡的空難，以下列舉死傷逾百人的幾次重大事故。•2006年9月： 巴西高爾航空（GOL Linhas Aéreas Inteligentes）1907號班機與巴西航空工業有限公司（Embraer S.A.）公務機相撞墜毀，154人罹難。•2007年5月5日： 肯亞航空（Kenya Airways）507號班機在飛往首都奈洛比途中墜入沼澤，機上114人全數罹難。•2010年5月： 印度航空快運812號班機在印度門格洛爾機場降落時衝出跑道，造成158人死亡。•2020年1月8日：烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）752號班機在伊朗德黑蘭起飛不久被飛彈擊落，機上176人全數罹難。•2022年3月： 中國東方航空5735號班機在飛往廣州途中墜毀，132人全數罹難，也是中國本世紀以來最大空難事故。發生事故的HL8088班機，於12月28日執行桃園至務安的航線，曾在當日下午2時47分自務安起飛，並於下午4時22分抵達桃園，再於5時05分返回務安。這架飛機經常執飛台灣、泰國及日本的航線，其狀況是否與此次空難有直接關聯尚待調查。中華航空公司也曾發生過兩起波音737-800事故，不過兩次事故皆無人員死亡。2007年8月20日：華航120號班機自桃園機場起飛，飛往日本沖繩那霸機場，在停機坪等待接駁車時，飛機右翼二號引擎突起火，數秒後發生爆炸，緊急疏散過程中4人受傷。2018年10月16日：華航自菲律賓馬尼拉飛往高雄小港機場，降落高雄機場後爆胎，無人傷亡。