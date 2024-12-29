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▲國家海洋研究院舉辦魚大十八變─魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑新書發表會，有來自各地資深和中青世代的魚類專家與會交流討論。(圖／國家海洋研究院提供)

▲知名魚類專家邵廣昭(右)講座教授，分享個人魚類研究的心路歷程及介紹我國魚類多樣性。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏(左)致贈該院出版品─台灣的海洋，給魚類專家邵廣昭(右)。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院28日，在高雄市立圖書館總館，舉辦魚大十八變─魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑新書發表會，由新書主要作者—國內外知名魚類專家邵廣昭講座教授分享個人魚類研究的心路歷程，以及介紹我國魚類多樣性，獲得與會資深和中青世代的魚類專家很大迴響。國家海洋研究院魚大十八變─魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑新書發表會，是由國家海洋研究院院長陳建宏主持，海洋生態及保育研究中心主任張至維、魚類專家邵廣昭講座教授，以及來自各地資深和中青世代的魚類專家與會交流討論，氣氛十分熱絡。國家海洋研究院院長陳建宏表示，此次新書發表的魚大十八變─魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑新書，是由國家海洋研究院和魚類專家邵廣昭講座教授邵團隊共同合作所出版的2冊圖鑑新書，其內容收錄了我國周邊海域121科505種魚類初期生活史照片和成魚照片，數量超過1000張，這2冊圖鑑也提供6個魚種的AR擴增實境，讓讀者可以透過手機掃描QR-Code後，在3D空間觀察魚卵和仔稚魚的形態外觀，以增進讀者學習的樂趣。陳建宏說，此次圖鑑內，魚種的DNA條碼是經過比對DNA條碼資料庫，並剔除有問題、有疑慮或未鑑定到物種層級的樣本後，條碼資料再匯入台灣魚類資料庫(https://fishdb.sinica.edu.tw/)和國家海洋資料庫及共享平台(https://nodass.namr.gov.tw/edna/sequencesCO1/)中公開分享，讓有學術研究需求者都能下載使用。新書發表會中，由魚類專家邵廣昭講座教授分享個人魚類研究的心路歷程及介紹我國魚類多樣性，他說，過去30年來出版了38本成魚圖鑑，1本是魚卵圖鑑，但還沒有1本是仔稚魚圖鑑，今(113)年有機會與國家海洋研究院合作出版魚大十八變─魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑新書，蒐整了過去20多年來台灣周邊海域所累積的上萬筆魚卵及仔稚魚的DNA條碼及生態分布點位資料，這些調查研究資料對於我國魚類研究十分的珍貴。邵廣昭並說，由於魚卵和仔稚魚的形態特徵較少，若只用形態來鑑定種類，可能會有高達七至八成的錯誤率，而魚類形態分類也根據不同鑑定者的專業程度，在種類鑑定結果上也會有很大的落差，並且有些魚類由形態特徵常常只能鑑定至科的層級，勢必要利用DNA定序之分子鑑定方法來鑑定魚的種類。國家海洋研究院院長陳建宏並致贈該院出版品─台灣的海洋，給魚類專家邵廣昭，以資留存紀念，陳建宏說，國家海洋研究院自2年前，即開始籌劃台灣海域魚卵和仔稚魚圖鑑之出版，此次與邵廣昭教授團隊合作，收錄及整理該團隊20多年來累積的數萬筆珍貴的魚卵與仔稚魚資料，出版全球首次經過DNA條碼驗證的魚卵和仔稚魚圖鑑，因篇幅超過800頁，乃分成2冊來發行，以方便讀者閱讀內容。陳建宏指出，此次出版的魚卵和仔稚魚圖鑑適合一般大眾、研究學者及教育單位使用及應用，期望能為我國魚類多樣性學術專業與科普推廣貢獻一份心力。陳建宏並指出，此次2冊圖鑑出版採用「創用CC」授權，讀者可以將書中的素材依原狀態分享出去，進行非商業目的之使用，這樣的出版品授權方式除了保障著作人的權益外，也符合國家海洋研究院海洋研究及教育推廣之目的，以及政府資訊公開之精神，且該圖鑑已上架至政府出版品銷售通路，期待大家雙手各一本，一同探索海洋魚類多樣性奧秘，也一起齊力為我國海洋生物多樣性保育及魚類資源永續利用貢獻心力。