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韓國濟州航空一架飛機疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在飛抵務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火。目前已確認的死亡人數已攀升至120人，但消防當局估計，由於飛機墜毀時爆炸起火，機身嚴重受損，除了目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難。而韓聯社引述韓國國家消防局，截至當地時間下午5點11分，濟州航空事故已經確認167人罹難。面對這樣的憾事，最痛苦的就是罹難者家屬，有一名20多歲的男子對韓國媒體公開自己與在機上父母的對話，父母告訴他看到了鳥擊，並且表示「我們不能降落，我應該留遺囑嗎？」，現在不知道是不是該說遺言？男子也隨即回覆父母「為什麼？」不過在這之後的半小時父母不接電話、也沒有回覆訊息。而這兩則訊息至今也呈現「未讀」狀態，恐怕也將成為這男子心中永遠的痛。針對今日這起空難，韓國國土交通部表示，航空鐵路事故調查委員會已成功回收失事飛機黑盒子的飛行記錄裝置（FDR）以及「駕駛艙語音記錄器」（CVR），未來2個設備的數據將有助於還原事故全貌，進一步釐清原因。韓媒指出，稍早已尋回失事飛機「黑盒子」，從塔台紀錄顯示事發前十分鐘機場塔台曾向事故飛機發出鳥擊警告，而機長則在一分鐘後發出「MAY DAY」求救訊號。濟州航空執行長金利培（Kim E-bae）也在今日於首爾召開記者會，還身穿濟州航空夾克的他，帶領公司管理層全體向鏡頭鞠躬致歉。