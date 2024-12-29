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北院今（29）日下午3時重開柯文哲等4人羈押庭。民眾黨主席柯文哲在庭中透露，這次3000萬元的交保金是跟民眾黨團總召黃國昌先借的，如果法官要提高交保金額，他只好將新竹農地賣掉。柯更向法官喊話，「我絕對不會落跑，我寧可死在裡面（監獄）」。北院下午再度召開羈押庭，包括黃國昌、立委張啟楷、吳春城、黨副秘書長許甫與發言人吳怡萱皆到場旁聽。柯文哲在庭中透露，原裁定3000萬交保的保證金，其實是黃國昌借他的，他直到交保回家後才知道，且黃國昌還不跟他收利息，柯感到不好意思，打算明天趕快還；柯文哲還說，若北院此次重新裁定要提高保金，那他就得賣掉新竹農地、抵押房子借錢。另外檢方指控柯文哲將木可收到的政治獻金（賣競選小物）匯到他個人帳戶，再匯到兒子帳戶買股票，法官問柯有無意見，柯則回應，「我本來不知道，回家問陳佩琪才知道。」檢察官聽到這席話，立刻請求法官注意，將陳佩琪列為關鍵證人，質疑柯文哲返家後，會和陳佩琪談論案情。法官再問柯文哲，先前是否有計劃安排陳佩琪跟孩子出國？柯文哲則提到，「我絕對不會落跑，我寧可死在裡面（監獄）」、「我跑掉，台灣民眾黨就完了，陳佩琪是否想出國我不知道，我個人不可能逃亡。」