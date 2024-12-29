我是廣告 請繼續往下閱讀

高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於今（29）日下午3時召開羈押庭，在過程中柯文哲強調自己堅辭黨魁，否則每週跑法院會影響黨務工作，更稱「請黃國昌來處理」。對此黃國昌受訪時避談此事，繼續砲轟北檢是對民眾黨抄家滅族在辦案，更二度砲轟北檢檢察長王俊力 「是你這樣教檢察官辦案的嗎？」另強調這案子一開始就不是針對柯文哲個人，「徹頭徹尾就是賴清德要消滅民眾黨的陰謀」。對於柯文哲堅辭黨魁並稱「請黃國昌來處理」，黃國昌受訪說，聽了庭訊內容非常悲傷、憤怒，砲轟北檢終於掀牌，之前自己就質疑過，北檢辦案對民眾黨抄家滅族在辦，傳喚80個證人，中央黨部從上到下，一堆工作同仁全部被傳喚當證人，今天北檢更大剌剌說「一定要羈押柯文哲」，因為柯文哲是黨主席，大多數黨工都列為證人，怎麼確保不羈押後，能知道跟黨工是談工作還是案情？黃國昌說，在法庭上聽到檢方這樣說，老實說非常難過與憤怒，砲轟台北地檢署終於掀牌了，前面的梗都鋪好了，不能不押柯文哲，因為一定會跟黨工有所接觸，二度怒嗆北檢檢察長王俊力 「是你這樣教檢察官辦案的嗎？」黃國昌更稱，這案子一開始就不是針對柯文哲個人，徹頭徹尾就是賴清德要消滅民眾黨的陰謀，「我們絕對不會屈服，也絕對不會讓破壞台灣民主憲政事情得逞」。