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▲林郁婷透露，之前都沒有搶到票，這次是第一次看張惠妹演唱會。（圖／記者朱祖儀攝）

▲梁詠琪將來台灣跨年，剛好碰到張惠妹的演唱會。（圖／記者朱祖儀攝）

張惠妹今（29）日在台北大巨蛋開唱第4天，同樣有許多藝人好友來力挺，包括蕭敬騰、梁詠琪、魏如昀、高爾宣、李千娜、黃尚禾等人，奧運拳擊金牌林郁婷也到場朝聖。蕭敬騰受訪時表示，之前周杰倫開唱的時候，因為剛好沒空，所以今天是他第一次進到大巨蛋，現在演唱會一直在走，明年有機會回台灣，被問到是否有可能登上大巨蛋，他也說自己很希望聽到好消息。蕭敬騰和老婆Summer今天壓線抵達台北大巨蛋朝聖張惠妹演唱會，被問到今天是否會一起唱，他笑說「我會唱的就會唱」，之前參加比賽的時候，他也有唱過張惠妹的歌，最喜歡的就是〈我要快樂〉等嗨歌。他也說今天是第一次走進大巨蛋，之前周杰倫演唱會的時候，他因為剛好不在，所以沒機會來力挺。至於今天算不算來場勘？他笑說自己也希望可以聽到好消息，目前演唱會一直在進行中，明年有機會回到台灣，Summer則補充：「還在等場地！」奧運拳擊金牌林郁婷則說，今天是第一次來看張惠妹演唱會，因為之前都搶不到票，大家想聽的歌曲，她也都想要聽，「準備好〈三天三夜〉一起嗨」，至於是否會一起跳起來？她笑說，應該可以跟著律動打拳擊。梁詠琪則是剛好這次要來台灣參加跨年活動，剛好碰到張惠妹的演唱會，所以今天特別來朝聖，這次也是她第一次進到台北大巨蛋。另外，今天還有高爾宣夫妻、李千娜夫妻、Hush、魏如昀、阿達、李伯恩、葛仲珊等人。