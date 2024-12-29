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民眾黨主席柯文哲今（29）日重開羈押庭，由於檢方抗告理由主因跟他處理黨務，將有機會與證人見面談案情，法官因此再三向柯文哲確認請辭黨主席是否為他的意思；並提醒柯，若未來狀況與他承諾的不同，也可能重新被押。柯文哲則回應「清楚！我不會假辭職啦！」柯文哲的羈押庭在今晚6時19分許結束，但因其他被告的羈押庭仍在開庭中，裁決可能拖至深夜。法官在庭中再三向柯文哲確認，辭去黨主席是否為他的意見，並解釋反覆詢問是因為跟案子有關，同時也是檢方抗告理由。柯文哲則確認自己9月就想辭職了，「政治上會被模糊焦點，民眾黨會被搞垮。」除了欽點立委黃國昌接班處理黨務之外，柯文哲原先表示要給他約一週時間交接黨務、說服小草；撤庭前則改稱至少要2天，但重點就是不會假辭職。法官也假設性提問，若仍予具保要實施電子監控，屬意哪種方式？以及如果調高保釋金，能拿出多少？柯文哲則透露，因父親病危住在新竹台大醫院，淋巴癌嚴重情況很不好，「可能這一、兩個月就…」他保證自己除了探父之外，不會在外逗留不回家睡覺。至於保釋金調高的部分，柯文哲則重申明天就想趕快拿3000萬還給黃國昌。他的辯護律師也補充稱，希望法院能允許解凍帳戶交付保釋金。柯文哲說，若要賣掉新竹的農地或是抵押現居房屋也需要時間，可能要6、7天籌錢才能再拿出幾千萬。