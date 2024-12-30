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▲未來一週天氣、氣溫趨勢，跨年開始各地開始多雲，天氣開始偏涼，元旦看到日出的機會恐怕不高。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一週溫度趨勢圖，12/31跨年夜開始受到東北季風影響，天氣開始偏涼。（圖／中央氣象署提供）

今（30）日受到輻射冷卻影響，全台各地早晚天氣偏冷，讓日夜溫差偏大，早出晚歸需做好保暖工作，北部、東北部白天高溫將來到19-22度，中部及花東地區有機會來到22-24度，南部地區將來到25度或以上，但低溫會來到11度，溫差恐怕會超過10度以上。降雨的部分，天氣穩定，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。《NOWnews》整理「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看。大陸高壓中心出海，雖然沒有辦法維持太久，不過溫度可望回升，北部、東北部白天高溫將來到19-22度，中部及花東地區有機會來到22-24度，南部地區將來到25度或以上。天氣方面也還是穩定的，持續在乾冷空氣的範圍內，除了底層東北風迎風面雲量多，偶有些零星飄雨機會外，其他大部分地方都是晴到多雲的天氣型態。受到輻射冷卻影響，今（30）天各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，各地為晴朗少雲，僅東半部雲量稍多。溫度部分，北部、東北部11~22度，中部13~22度，南部15~24度，東部14~21度，東南部15~22度；澎湖15~17度，金門11~18度，馬祖10~14度。今（30）天環境風場轉為偏東風，西半部污染物易累積，跨年夜到2025年1月2日因東北季風稍增強及影響，中南部污染物仍易累積，必須要留意的是12/31東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島。明(31)日，為2024年的最後一天，北部、宜蘭白天高溫稍降，早晚低溫變化不大，東半部地區及恆春半島迎風面降雨增，西半部轉多雲。東北季風稍增強，入夜後偏涼；中部以北及東北部低溫約14至15度左右，南部及花東16至18度。天氣方面，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也逐漸增多。北、宜回溫不明顯，其他地區白天高溫下降。南方雲系由中層通過，基隆北海岸、大臺北、東半部地區、恆春半島及各山區有局部短暫雨，西半部平地雨勢較小、整天有零星飄雨。