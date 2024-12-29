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韓國媒體《KPI新聞》稍早報導，KBO韓國職棒起亞虎隊（KIA Tigers）的許多職員及隨隊記者，搭上今早濟州航空失事班機，據《SportsSeoul》指出，起亞虎隊證實，其公關部行銷長和其2位家人均搭乘此航班，不過該篇報導隨後被下架，無法確認真實性，而好友則發文祈禱能奇蹟生還。濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在今（29）日上午9點左右在務安國際機場降落，但最終發生空難，目前消息為僅有2人生還，尋獲177具遺體，差2人。據《SportsSeoul》下午17點28分（韓國時間）發出的報導，起亞虎隊忙於核實事實，並證實，「 KIA虎隊宣傳部行銷長高剛仁（音譯）與其家人2人均搭乘該航班。」不過隨後將該報導下架，真實性有待確認。SBS體育台主播鄭宇榮則在個人社群平台上發文，「他的工作能力很好，我們公司棒球轉播團隊的每個人都很喜歡他，當然我也是其中之一。他的KakaoTalk背景是結婚照和飛機雲的照片，這讓人感到更加心痛。我會一直等待，直到最後，希望能傳來他平安歸來的奇蹟消息。拜託了。」