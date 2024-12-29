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韓國今（29）日上午一架濟州航空客機疑似因鳥擊導致起落架故障，降落全羅南道「務安國際機場」後偏離跑道，撞上機場圍牆起火爆炸，造成嚴重死傷。前民航機師饒自強接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，遭受鳥擊是否會導致空難發生，還是要看鳥擊位置與受損程度。濟州航空波音B737-800客機，今天上午從泰國曼谷出發，機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。《韓聯社》報導指出，專家們普遍認為，可能因為飛機遭受鳥擊，導致起落架為能放下。饒自強接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若飛行時遇到鳥擊，機長一定會先控制狀況，保持飛機操作，分析損傷嚴重程度，並與相關單位聯繫，確認後續怎麼處理，若飛機受損嚴重，可能會迅速轉降到附近機場。過去衣索比亞航空604號班機空難也因為鳥擊，導致發動機失效，飛機機腹著陸起火造成死傷。饒自強認為，鳥擊到發動機受損，若有單側引擎失效，只要機組未犯嚴重失誤，還是可以維持正常操作到落地，因此遭受鳥擊是否會導致空難發生，還是要看鳥擊位置與受損程度。饒自強也說，飛行員平常訓練有機腹著地的緊急狀況SOP，若真要迫降，在可操動飛機的情況下，會先在天上盡可能把油耗掉、減輕重量，也避免起火，其次是飛機降落前要盡量減少進場速度，第三則是要盡量降落在跑道頭，延長可以使用的距離，並盡可能讓整個機腹都接觸地面增加摩擦力，剩下的不預期狀況就與技術無關了。飛機引擎有防鳥撞擊設計，但在全美航空1549號班機事故中，吸入的加拿大黑雁體積龐大仍讓引擎最終失效，造成事故。饒自強指出，現在飛機都有一些防護措施，只要飛鳥體內沒有太多石塊，基本上不太會對發動機造成太大影響，除非有金屬片或是相關異物，就會造成比較嚴重的毀損和起火。饒自強也說，飛行員在每個階段都會不斷反覆進行訓練應付緊急狀況，這些空難是單一事故，飛機基本上還是非常安全，民眾可以放心搭乘。