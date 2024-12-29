我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲今（29）日重開羈押庭，不少小草也排隊旁聽。《NOWnews 今日新聞》觀察到場小草，當法官問柯文哲先前3000萬保釋金是哪裡來的，柯文哲說是「黃國昌借我的」，並解釋因存簿被扣押，提款卡也領不出幾千萬時，小草激動搖頭喃喃低語「太誇張了」，整排旁聽椅都跟著晃動。據了解，今日羈押庭主要爭議將處理應曉薇持有他國護照問題，柯文哲很可能以調高保釋金或是加以電子監控再度獲得具保。而小草今跟著排隊進入旁聽席，因人數眾多，北院加開延伸庭實況轉播。不少小草繫藍絲帶入場，每當柯文哲的辯護律師開始說話，小草就點頭如搗蒜，並舉起雙手大拇指狂比讚，幫辯護團隊加油打氣。而當法官問到柯文哲先前的3000萬元保釋金是哪裡來的？柯文哲先說是黃國昌借的，然後娓娓道來稱，他的存簿遭檢方扣押、帳戶被凍結，因此提款卡無法提領巨額現金。小草聞言皆搖頭嘆息，且力道之大還晃動整排旁聽席的椅子。法官也解釋，因為先前的具保人是黃國昌的妻子高翔，對柯文哲是否具有拘束力是個問題？柯文哲的律師團則表示，願將先前的具保人更改為陳佩琪，並希望有機會解凍帳戶讓柯家可提款付保釋金。針對柯文哲出庭時重申辭去黨主席的意思，並解釋需要時間跟支持者解釋，旁聽的小草們則是面露感傷，十分不捨。