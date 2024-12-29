對於一般民眾來說最重視就是汽車的「妥善率」，希望愛車不要有事沒事就出現問題，維修廠跑不停、既傷財又費時。而在台灣市場，賣最好的Toyota豐田汽車就是以便宜、妥善率好而闖出口碑，許多平價車款穩居銷量冠軍。不過根據美國《消費者報告》公布最新調查報告顯示，2024年妥善率冠軍是Subaru（速霸陸），完整榜單也曝光了。
近期《消費者報告》公布2024年最佳汽車品牌榜單，這份排名參考了每間車廠給車主帶來的可靠度（Reliable），也就是台灣駕駛人常常說到的「妥善率」榜單，最終結果如下：
2024年美國《消費者報告》最佳妥善率汽車品牌排名
1.Subaru
2.Lexus
3.Toyota
4.Honda
5.Acura
6.Mazda
7.Audi
8.BMW
9.KIA
10.Hyundai
這份妥善率榜單的前10名當中，有8個品牌是來自亞洲國家，前5名全都是日本車廠，9、10名則是近年發展頗佳的韓國品牌，Mazda則夾在第6名的位置，德國車廠則有老牌的Audi與BMW分別佔據第7與第8名，而地主美國車廠則是要排到第11名才能看到，是美國通用汽車子品牌Buick。
不過2024年妥善率冠軍並非台灣人最熟悉Toyota與Lexus，而是豐田集團旗下另一個老品牌速霸陸Subaru，但豐田集團的車款依舊佔據榜單前三名，四、五名則是由本田集團收下，日系車妥善率霸主依舊名聲響亮。
養出一票忠實車主！速霸陸最大特色就是引擎
事實上，Subaru在台灣路上的能見度，相對Toyota、Lexus等人氣品牌來說，的確有一段差距，Subaru公司的前身是中島飛機1917年於日本群馬創立，1945年二戰後該公司改名為速霸陸，並拆分為12間公司，後來開始改生產機車、轎車。
1970年開始，速霸陸開始專注於四輪驅動車輛的開發與研究，後來更以「水平對臥」引擎闖出了口碑，Subaru如今成為許多喜愛排氣聲浪、四驅強大馬力的駕駛最愛的品牌，品牌忠誠度相當高。Subaru最具知名度的車款包含Impreza（硬皮鯊）、WRX、Forester（森林人）等。
到了2019年9月27日豐田汽車斥資800億日元（約合7.42億美元），將Subaru公司持股提高至20%，因此也成為豐田集團旗下的品牌之一。
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2024年美國《消費者報告》最佳妥善率汽車品牌排名
1.Subaru
2.Lexus
3.Toyota
4.Honda
5.Acura
6.Mazda
7.Audi
8.BMW
9.KIA
10.Hyundai
這份妥善率榜單的前10名當中，有8個品牌是來自亞洲國家，前5名全都是日本車廠，9、10名則是近年發展頗佳的韓國品牌，Mazda則夾在第6名的位置，德國車廠則有老牌的Audi與BMW分別佔據第7與第8名，而地主美國車廠則是要排到第11名才能看到，是美國通用汽車子品牌Buick。
不過2024年妥善率冠軍並非台灣人最熟悉Toyota與Lexus，而是豐田集團旗下另一個老品牌速霸陸Subaru，但豐田集團的車款依舊佔據榜單前三名，四、五名則是由本田集團收下，日系車妥善率霸主依舊名聲響亮。
養出一票忠實車主！速霸陸最大特色就是引擎
事實上，Subaru在台灣路上的能見度，相對Toyota、Lexus等人氣品牌來說，的確有一段差距，Subaru公司的前身是中島飛機1917年於日本群馬創立，1945年二戰後該公司改名為速霸陸，並拆分為12間公司，後來開始改生產機車、轎車。
1970年開始，速霸陸開始專注於四輪驅動車輛的開發與研究，後來更以「水平對臥」引擎闖出了口碑，Subaru如今成為許多喜愛排氣聲浪、四驅強大馬力的駕駛最愛的品牌，品牌忠誠度相當高。Subaru最具知名度的車款包含Impreza（硬皮鯊）、WRX、Forester（森林人）等。
到了2019年9月27日豐田汽車斥資800億日元（約合7.42億美元），將Subaru公司持股提高至20%，因此也成為豐田集團旗下的品牌之一。