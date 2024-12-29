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▲張惠妹這次演唱會本來不希望有嘉賓，不過覺得鳳小岳的提議很有趣。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（29）日在大巨蛋開唱第4天，同樣一開場就用〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷的想你〉、〈愛什麼稀罕〉炸翻全場。不過今天開場後不久就突然出現驚喜，當他唱到〈永遠的快樂〉時，鳳小岳突然出現在台上大秀電吉他。原來是因為原本阿妹本來打算這次演唱會都不要有嘉賓，沒想到鳳小岳毛遂自薦說，想要來彈吉他，讓張惠妹覺得很有趣，也讓鳳小岳意外成為「唯一」的嘉賓！張惠妹唱到〈永遠的快樂〉時，看到鳳小岳突然現身台上彈電吉他，她開心向全場4萬名粉絲介紹，還將麥克風遞給鳳小岳，讓對方也開口嗨唱2句。雖然2人互動不多，但可以聽到他們配合得非常好，歌曲結束後，張惠妹也獻上一個擁抱，接著鳳小岳就下台了，短短的合作舞台讓觀眾回味無窮。但這次為何會選擇鳳小岳當嘉賓？事實上，在早期開會的時候，張惠妹曾說，這次演唱會不要任何嘉賓，因為她覺得該玩的都玩過了。沒想到鳳小岳透過阿妹之前的助理轉達，說很想來幫她彈吉他，她聽了覺得很有趣，於是邀請鳳小岳來「快閃」一首歌，意外成為演出中唯一的嘉賓。鳳小岳也興奮表示，曾去到台東豐年祭演出，當時就和張惠妹結下了緣分，而在此之前，2人也早就有連結，多年前蘇芮跟張惠妹合唱張雨生寫的〈河〉，當時還沒出道的鳳小岳就已經出現在那首歌的MV當中。