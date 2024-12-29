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韓國濟州航空一架客機在務安國際機場發生嚴重死傷事故，韓國國土交通部今（29）指出已尋獲客機上兩個「黑盒子」，將對此展開調查以釐清事故原因，但因為飛機零件與設備專業技術檢測等還要進行跨國調查，因此調查時間可能需耗時半年甚至更久，不過目前能初步判斷，首次降落失敗的主要原因就是鳥擊。《韓聯社》指出，韓國國土交通部航空政策室長周鍾完在記者會上指出，目前回收飛行記錄裝置（FDR）和駕駛艙語音記錄裝置（CVR）兩個「黑盒子」資料，前者主要記錄飛機的3D飛行路徑及各系統運行狀態，對於調查事故至關重要；而後者則記錄駕駛艙內的對話、與塔台的通話內容，以及飛機運行的聲音和警告信號，能更直接還原事發經過。報導指出，事故調查委員會已進駐現場，目前共有8名航空事故調查員和9名航空安全監察員已抵達事故現場，進行初步調查。不過針對事故原因的調查，可能需耗時半年甚至更久，航空安全政策官柳京洙提到商用客機事故的調查時間，最短可能需要半年，長則可能要3年才會完成調查報告，這是因為每一起飛安事故背後所涉因素都很複雜，包含機體本身問題、機組人員是否發生操作失誤以及外部環境、天氣情況等，都需要時間逐一釐清。此外，他也特別提到，尤其是在外國製造的飛機，還需要與原廠進行零件和設備的專業技術檢測及諮詢，調查時間將因此拉長。根據韓國國土交通部掌握的時間軸，事故關鍵時間點如下：上午8點54分：務安國際機場管制塔批准降落上午8點57分：塔台管制員提醒注意鳥擊上午8點59分：飛行員發出「Mayday」緊急求救信號上午9點03分：飛機降落時失控並發生碰撞國土交通部初步判斷認為，失事客機首次降落失敗的主因就是鳥擊，推測鳥擊導致飛行操作困難，影響首次降落，「直到復飛時，機體出現異常，飛行員緊急與管制塔協商後，被允許使用跑道較短的一側降落，卻因此發生事故。」