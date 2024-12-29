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2025年美國棒球名人堂候選人鈴木一朗，目前正朝著史上第二位全票入選的紀錄邁進。根據大聯盟（MLB）官方網站及相關開票追蹤網站《Baseball Hall of Fame Vote Tracker》的最新資料，截至台灣時間29日，已公開的60張選票中，鈴木一朗獲得100%的支持率，是唯一一位維持全票的候選人，有望成為史上第一位全票進入名人堂的野手。根據美國棒球名人堂的規定，凡是在大聯盟效力10年以上並已退休滿5年的選手，均可獲得參選資格。投票則由全美棒球記者協會（BBWAA）具有10年以上連續資格的記者進行，每位記者最多可選擇10名候選人，得票率需達到75%以上才能入選。截至目前，已公開的60張選票僅占預計388張總選票的15.3%，但鈴木一朗的名人堂資格早被認為是穩操勝券，因此現在焦點全部集中在他能否成為史上第二位滿票入選的選手。鈴木一朗大聯盟生涯成就輝煌，累計超過3000支安打、2001年的年度新人王與MVP雙料榮譽，以及10座金手套與10次全明星入選，這些成就讓他幾乎毫無爭議地成為名人堂的一員。在美國棒球名人堂的歷史上，至今僅有Mariano Rivera（李維拉）在2019年以100%得票率成功入選。而傳奇球星如Derek Jeter（基特）和Ken Griffey Jr.（小葛瑞菲），分別差1票、3票而無緣滿票入選。如果鈴木一朗能成功以全票進入名人堂，他不僅成為史上第二位達成此壯舉的球員，更將締造野手第一人紀錄。除了鈴木一朗之外，目前排名靠前的候選人還包括CC Sabathia（90%支持率），Billy Wagner（88.3%支持率）以及Carlos Beltran（76.7%支持率）。名人堂投票結果將於2025年1月22日在《MLB Network》節目上公布。