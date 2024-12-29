PLG／「野獸」飆生涯新高！林志傑砍28分　勇士100：106輸領航猿

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P.LEAGUE+今（29）日進行桃園璞園領航猿對決富邦勇士的比賽，42歲的「野獸」林志傑此役三分球13投7中，狂砍28分11籃板，打出本季一精彩代表作，可惜球隊在下半場遭到逆轉，最終以100：106落敗。而28分也是他PLG例行賽生涯新高，過去為首季的27分。領航猿近期賽程緊湊，不僅PLG連續出戰，東超也要進行賽事，總教練卡米諾斯此前受訪時也坦言「球員不是機器」，確實會因為體能而影響到表現。今天開賽領航猿雖然在客場一開始領先，但在富邦第二陣容上來後，他們漸漸處於劣勢，分數一度被拉開到16分，但在46：33之後被領航猿打了一波13：0的攻勢，上半場打完僅以58：53領先5分，金恩攻下兩隊之冠的20分，伯朗則轟下15分。易籃再戰，領航猿重新充電，進攻火力豐沛，單節打出32：20的高潮，利用富邦單節7次失誤，一波將比分給反超。末節賴廷恩上來2次失誤，盧峻翔連續跳投命中，讓客隊領先到雙位數，他也做出「戴錶」動作慶祝。不過就在比賽形勢看似大致底定時，林志傑跳出來連得15分，帶領球隊追到只剩下4分差。但可惜最後讀秒時刻他遭到重兵看防，隊友又未能站出來，比賽就此定調。林志傑此前在PLG例行賽生涯單場最高得分，是元年賽季2月27號對夢想家的比賽，拿到的27分。若算上季後賽，最高是第三季對上領航猿G3，所得到的29分。