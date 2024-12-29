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▲濟州航空由737-800所組成的全波音機隊（圖／翻攝自濟州航空）

韓國濟州航空一架波音737-800型飛機今（29）日疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在飛抵務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火，導致機上至少177人罹難。俗稱「空軍一號」的總統行政專機，與濟州航空失事機型同為737-800，機齡達24年，且波音公司近年來飛安紀錄不佳，面臨嚴重虧損，這起飛安事故再度讓波音客機安全問題引發關注。波音737於1960年代問世，屬於低操作成本短程客機，1990年代推出次世代的737-600、737-700與737-800三個系列機型，破5000架的銷售量，幾乎全部都是波音737-800。主要對手則是空中巴士的A320客機。總部位於南韓的濟州航空成立於2005年，並於2006年開始運作，是南韓第一家低成本航空公司，並且是由26架737-800所組成的全波音機隊，營運超過40條國內與國際航線，每日提供約150個航班。濟州航空的737客機配備波音天空內裝(Boeing Sky Interior)，利用裝潢造型側壁、更大型的窗戶、LED氣氛照明以及開口更大的頭頂行李箱，為乘客提供更為開闊的空間感。波音737-800問世至今發生13起空難，造成近1000人罹難。2022年3月21日，中國東方航空在廣西失事墜毀，造成132人罹難。由於編號3701的總統行政專機也是同機型，自2000年起服役至今，東方航空空難曾引發關注，國防部副部長柏鴻輝3月22日在立院總質詢會前接受訪問表示，波音系列飛機與全世界航空運輸息息相關，空軍在所有機隊維護上都依照既定維護計畫實施，飛安上沒有疑慮。柏鴻輝指出，尤其發生這種重大意外，波音一定會發布技術指令給全球波音飛機操作者參考，空軍也會掌握相關訊息，確實維護飛行安全。