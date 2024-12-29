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濟州航空一架客機今（29）於務安國際機場發生重大死傷事故，稍早韓國當局表示，除2名最先獲救者，其餘181人全數罹難，韓國政府稍早宣布國家進入哀悼期，舉國哀悼七天。日航前機長小林宏之接受《每日新聞》採訪時指出，很難想像「鳥擊」真的是導致飛機起落架無法放下的主因，推測事發原因可能是發生了某種機械故障。日本航空（Japan Airlines）前機長小林宏之受訪時提到，從事故影像看起來，航機是在起落架未放下的情況下，事故航機試圖以機腹進行著陸，最後可能以時速200公里的高速衝撞機場外牆，最終造成機體嚴重損毀、起火爆炸。但關於為何航機起落架無法放下，多方消息稱與「鳥擊」有關，小林宏之則認為就算是大型鳥類，也很難想像會導致起落架無法放下，推測應發生某種機械故障。小林提到，從影像來看，可以確認航機的鼻輪與主輪都沒有放下，若在只有單側起落架可以放下等情況下，機長可以根據判斷選擇完全收回起落架，改以機腹進行著陸。而這也衍生到另一個問題，發生類似事故時，機組人員通常為了避免落地後發生火災的火勢擴大，基本上都會採取在空中盤旋等作法，盡可能減少機體內剩餘油料，例如2007年一架全日空航機同樣因為起落架無法放下，改採機體著陸日本高知機場時，機長就花了很長時間在上空盤旋。小林強調，本次事故當中濟州航空機長究竟做了什麼樣的判斷，還需要等到黑盒子內的數據完成調查與驗證才能得知。