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高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於今（29）日下午3時召開羈押庭，過程中檢方提出必須羈押五大關鍵，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能。而柯文哲則續打悲情牌，稱3千萬交保金對家庭影響嚴重，另也提及父親健康狀況不樂觀。最終北院判決柯文哲以7000萬元交保，加電子腳鐐、限制出境出海。檢方今日於庭上提出五大關鍵認為有羈押必要，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能，影響真實發現。此外檢方也稱掌握情資，有市府官員被施壓不要配合檢方問訊，都顯示柯文哲有羈押之必要性。至於被抨擊證據不明確一事，檢方也在羈押庭上解釋，橘子逃亡在外，而很多事實尚待調查，是避免被掌握案情。對此柯文哲則透露，原裁定3000萬元保證金，其實是黃國昌借他的，直到交保回家後才知道，且黃國昌還不跟他收利息，讓他感到不好意思，打算明天趕快還，更稱若此次重新裁定要提高保金，那就得賣掉新竹農地、抵押房子借錢，更強調自己不會落跑，「我寧可死在裡面（監獄）」，也提到父親健康狀況不佳，續打悲情牌。