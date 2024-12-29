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「野獸」林志傑今（29）日在富邦勇士主場力挽狂瀾，單節轟下15分，全場28分進帳，寫下個人P.LEAGUE+生涯的例行賽單場最高得分，可惜球隊仍以100：106落敗。賽後桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯也讚嘆他的好表現，直言：「這就是為什麼他叫野獸。」林志傑此前在PLG例行賽生涯單場最高得分，是元年賽季2月27號對夢想家的比賽，所拿到的27分。若算上季後賽，最高是第三季對上領航猿G3，所得到的29分。今晚他18投9中，三分球13投7中，狂砍全隊最高的28分，創下其PLG生涯例行賽的最高分，以42歲之齡為自己的PLG生涯又添上一筆代表作，不過富邦錯失一度領先16分的優勢，遭到逆轉。林志傑過去PLG單場最高得分正是對領航猿所拿到的，今天末節他在比賽是大致底定之時，又是野獸站出來連得15分，讓主場軍看起來還有反撲機會。賽後領航猿主帥卡米諾斯也感嘆，「志傑展現為何他叫野獸，連續命中很多高難度出手，還好我們一直將分差維持在4分差以上」，對這位老將充滿敬意。而富邦教練吳永仁則表示，年輕球員要打得更強勢一些，不能永遠一直依賴林志傑，「不管在訓練上還是比賽中，在休息室有激勵年輕球員，希望他們盡快成長然後跳出來，期許他們有捨我其誰的氣勢，在場上做得更好。」「志傑的表現大家有目共睹，42歲的年紀，今天的得分、正負值也是最高，但就像我剛剛說的，也不能一直依賴他。其實此役第二節他就有點膝蓋不舒服，不應該這樣燃燒他，他是我們台灣的GOAT，其他人可否跟隨他？」