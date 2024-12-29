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▲桃園國際機場以紗網覆蓋明溝，減少鳥類進入機場之誘因。(圖／桃園機場公司提供)

韓國濟州航空一架客機今（29）日上午疑似因鳥擊導致起落架故障，降落全羅南道「務安國際機場」後偏離跑道，撞上機場圍牆起火爆炸，造成179人罹難。美國空軍統計89%的鳥擊飛安事件發生在距離地面500公尺以下空域，為防鳥擊機場方面也以各種威嚇方式驅鳥。飛鳥雖非硬物，但在高速飛行時撞擊到另一個飛行中物體，會產生極大的衝力。一隻重量僅5公斤的飛鳥，其相對飛行時速高達275公里，其所產生的衝力，大約等於一個重量為100公斤的堅硬物體從15公尺下墜落地所產生的衝力。飛機噴射發動機遇上鳥擊時，首當其衝的是在高速旋轉中的葉片，當鳥身被葉片撕裂後會被捲入其他葉片，造成連鎖性破壞。嚴重的話可能導致引擎失效。據統計，每年因為鳥擊而致的飛機墜毀事件，導致200名以上的人員死亡，1960年10月4日美國東方航空公司第375航班的洛克希德L-188飛機遭受一群水鳥撞擊，導致4具發動機全毀，飛機墜毀在波士頓機場附近，62名乘客死亡，是史上死亡人數最多的鳥擊事故。2009年1月15日，全美航空1549號班機從拉瓜地亞機場(LaGuardia)起飛後不到2分鐘，就因為遭遇到加拿大雁襲擊，導致2具發動機都失去動力，緊急迫降哈德遜河上，機上155名乘客和機組人員全數生還。這次迫降被航空專家認為是有史以來最成功的迫降，機長沙林博格(Chesley Sullenberger)更是因此被推崇為英雄，這場「哈德遜河上奇蹟」還拍成好萊塢電影。美國空軍鳥類/野生動物航空器撞擊危機小組(,Bird/wildlife Aircraft Strike Hazard Team，BASH) 統計，89%的鳥擊發生在距離地面500公尺高度以下，因為這是鳥類飛行主要高度，而所有鳥擊事件中有近三分之一是在30公尺以下發生，因為這高度飛行的飛機大部分是處於起飛或降落階段。恐嚇是最簡單的驅趕鳥類方式，較流行的有煤氣炮發出聲響嚇鳥、恐怖眼嚇鳥、錄音驅鳥、派猛禽以鳥至鳥獵殺等方法。雷達偵測鳥類雖無法準確判斷種類，但可判別鳥類體形大小、數量，飛行高度和移動方向，再由地面雷達及觀測人員所組成的即時鳥擊警報系統，隨時通知飛行員即時機場及航道鳥況以閃避鳥擊。桃園國際機場每日有2次固定時段驅鳥，為清晨6時至8時及傍晚4時至6時鳥類密集活動時段，偕同航警以鳴笛、蜂鳴器或鳴槍驅鳥，同時設置阻隔設施加強驅鳥作業。空軍各基地飛管分隊擔負場面驅鳥設施管理任務，主要透過驅鳥車驅離、獵槍威嚇等措施進行鳥擊防制。