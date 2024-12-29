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▲趙露思今年出席戲劇《珠簾玉幕》發布會，沒想到卻挨轟跑去整容，在活動中的真情流露也被開酸很僵硬。（圖／明星娛樂第一線微博）

▲趙露思急診住院，好友魏笑對外證實她罹患失語症，讓粉絲十分憂心。（圖／翻攝自微博）

陸劇女神趙露思近期趕拍新劇《戀人》，沒想到日前網路上卻瘋傳她滿臉病容、癱軟坐輪椅就醫的影片，對此昨（28）日友人魏笑發聲證實趙露思確診「失語症」，更有大陸狗仔爆料她罹患重度憂鬱症，讓粉絲心疼不已。其實趙露思出道以來累積不少黑粉，更因半年沒有拍戲而被爆去整型，當時她也曾在節目上回嗆酸民：「誰不想變美！」身心壓力恐怕難以小覷。其實今年25歲的趙露思早在19歲就出道，6年來演出不少夯劇，像是《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》等等，幾乎有趙露思的戲劇都會成為流量保證，然而人紅是非多，近來她頻頻被質疑五官有變化，更因為曾半年沒有拍新戲而捲入「整容疑雲」，被酸民痛罵：「不就正好整容恢復期」、「以前的臉就很好啊，現在超怪」、「怎麼哭都看起來好僵硬。」對此趙露思不願正面回應，直到日前參與直播節目，才談到自己的外貌，雖然她大方直言：「誰不想越變越美、越變越好呢？」認為這些都是她的成長結果，更在直播過程中狂揉自己的臉，似乎是想證明自己沒有進廠維修。但面對如此大的身心壓力，如今傳出健康亮紅燈，恐怕也不無道理。事實上，趙露思在拍電視劇《戀人》時就多次傳出健康狀況不佳，甚至要吸純氧才能支撐意識。微博上更瘋傳一系列趙露思坐輪椅到醫院的照片、影片，讓粉絲憂心不已。對此趙露思工作室微博回應，稱她為了拍戲付出巨大心力，目前為了健康著想，所有工作已經全面暫停。而好友魏笑則對外證實趙露思確診「失語症」，目前已經可以慢慢說話，「我們都希望最後能有一個好的結果。」