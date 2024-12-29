我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹12/29「ASMR Maxxx」 Day4 演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹今（29）日在台北大巨蛋舉辦第4場演唱會，不僅帶來舞曲情歌，讓粉絲大飽耳福。在中間談話部分，她也喜歡和粉絲聊天，沒想到今天她竟然在台下發現自己的「分身」，看到和自己打扮一模一樣的粉絲，直呼「你偷我衣服！難怪我有一套不見了！」現場上演抓人情節，讓全場4萬人全都笑翻。今天已經是倒數第2場演唱會，她也直呼捨不得，「從第一場再來一次好不好？」今日演唱會一開場，全場4萬名粉絲依舊嗨翻，張惠妹興奮表示，「天啊天啊！我已經可以確定今天晚上會非常炸，你們完全不用暖身欸」，也說今天已經唱到第四場了，讓他覺得有一點點捨不得，「我從第一場再來一次好不好？」台下觀眾隨即歡呼。當她提到，因為有很多人晚點要去趕高鐵，所以等等要早點放粉絲回家時，台下眾人也直喊「不要！」現場氣氛再次沸騰。張惠妹和台下粉絲聊天時，驚見有一名粉絲打扮得和她一模一樣，不僅戴著一頭白金色長假髮，還和她一樣穿著紅色深V西裝，她當場笑說，「你穿我的衣服喔？你怎麼這樣？難怪我有一套不見了，原來是被你穿了！」當場抓賊的畫面也讓全場笑翻。此外還有粉絲舉著紅布條，說弟弟還是單身，阿妹也現場化身為「月老」，笑說今晚也有很多單身的朋友，可以互相認識一下。