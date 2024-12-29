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桃園璞園領航猿今（29）日在客場以106：100擊敗臺北富邦勇士，24歲的後衛林子洧打出本季代表作，雖然進帳10分不算多，但攻防兩端都頗有存在感，對他來說是一個好的開始。賽後他也透露勇士球星「野獸」林志傑在比賽中也稱讚自己的防守，讓他感到相當開心，甚至還一度落淚。林子洧本季過去還未曾單場出賽超過10分鐘，不過今天他在李家慷身體不適的情況下，受到教練團重用，出賽23分鐘得到10分4籃板2助攻，幫助球隊以6分之差贏球。此役林子洧從防守做起夠纏、夠黏，面對林志傑的防守還曾經逼使對方發生失誤，也得到前輩的稱讚。「傑哥有跟我說好Good D，好防守，一路走來很辛苦，終於有好表現拿出來說嘴。」講道感性之處，林子洧動情落淚，一旁的盧峻翔也驚訝地說：「你哭囉？」林子洧在賽後記者會上補充說道，「聽到（林志傑的話）沒有多想什麼，以為就是一種鼓勵，我就是不想他在我面前得分。但賽後再想到覺得很開心，能夠獲得傑哥的稱讚。」從進來職籃開始，林子洧坦言有收到不少「酸言酸語」，因此今天稍微有表現機會，他才會情緒釋放。分享這一路走來的路程，他透露自己曾經主動去問卡總：「我要做什麼才能獲得上場機會」，今天李家慷有狀況不能來，他也將練球的成果展現在比賽上，把握住機會。