我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓飛機失事，罹難者傳訊息給媽媽。（圖／翻攝自Threads）

韓國濟州航空一架飛機疑似因鳥擊導致起落架故障，造成在飛抵務安國際機場時，偏離跑道並撞上圍籬外牆而爆炸起火。目前已確認的死亡人數已攀升至120人，但消防當局估計，由於飛機墜毀時爆炸起火，機身嚴重受損，除了目前獲救的2人以外，其餘179人恐罹難。而其中，罹難者家屬也悲傷透露死者生前的最後訊息，相關言論也讓民眾感到不捨。今日上午9點7分，濟州航空這架機型為波音公司B737-800的客機發生嚴重空難，從泰國曼谷出發，機上載有175名乘客，其中包含173名韓國乘客和2名泰國乘客，以及6名機組人員。《韓聯社》報導指出，專家們普遍認為，事故原因在於降落時使用的輪子，也就是飛機的著陸裝置未能正常放下，而背後原因則大多被歸因於「鳥擊」，但產生如此嚴重傷亡卻又不能只歸因在鳥擊。據傳在飛機失事時，該航班也在尾聲開放乘客使用手機，不少乘客仍在茫然中，但依舊傳訊回家報平安。有罹難者生前向母親表示，「飛機好像被鳥卡住了，無法降落突然讓打電話，但你沒有接所以我改發Kakao Talk ，媽媽我愛你」，短短訊息卻成最後訣別，讓家屬相當心碎。針對今日這起空難，韓國國土交通部表示，航空鐵路事故調查委員會已成功回收失事飛機黑盒子的飛行記錄裝置（FDR）以及「駕駛艙語音記錄器」（CVR），未來2個設備的數據將有助於還原事故全貌，進一步釐清原因。韓媒指出，稍早已尋回失事飛機「黑盒子」，從塔台紀錄顯示事發前十分鐘機場塔台曾向事故飛機發出鳥擊警告，而機長則在一分鐘後發出「MAY DAY」求救訊號。