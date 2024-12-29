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▲韓國濟州航空一架載有181人航班，今（29）日上午在務安機場降落時失事，恐179人罹難，焦急的乘客家屬在務安機場等待。（圖／美聯社／達志影像）

韓國今（29）日發生重大空難，一架自泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場的濟州航空客機在降落時衝出跑道撞上護欄並起火，機上共有181人，目前僅確認2名空服員倖存。空難發生後，數百名罹難者家屬湧入務安機場，他們痛失至親，包括兒子、妻子、弟弟等，現場悲痛氣氛濃厚，哭聲不斷。根據韓國《每日經濟新聞》報導，一名家屬質疑：「我的哥哥就在飛機上，至少告訴我們救援進展。」面對親人音訊全無，卻無法獲得任何確切資訊，一名家屬控訴：「只看到現場封鎖，卻不向焦急的家屬通報狀況，連設置家屬等待區什麼設備都沒有。」當地時間下午3點，數百名家屬聚集務安機場，表達對政府和航空公司的不滿。他們指控當局處理進度緩慢，並要求建立有效的事故處理中心與讓家屬代表進入事故現場。當局在例行家屬簡報中，宣布罹難者身份增加，並逐一唸出名字，每次罹難者名字被唸出，現場便會傳出家屬的哀嚎聲，場面悲痛欲絕。韓國政府宣布在機場設置臨時停屍間，但因溝通不順暢，遺體無法及時安置，家屬等候超過5小時仍無法見到罹難者。一名60多歲家屬表示：「妻子參加旅行社的聖誕旅遊團，原本預定早上7點50分抵達務安機場。我來接她時接到通知航班延誤約一小時，之後警察與消防車出現，才知道發生空難。」他神情悲痛地說：「只想快點知道妻子的消息。」針對今日這起空難，韓國國土交通部表示，航空鐵路事故調查委員會已成功回收失事飛機黑盒子的飛行記錄裝置（FDR）以及「駕駛艙語音記錄器」（CVR），未來2個設備的數據將有助於還原事故全貌，進一步釐清原因。濟州航空執行長金利培（Kim E-bae）也在今日於首爾召開記者會，還身穿濟州航空夾克的他，帶領公司管理層全體向鏡頭鞠躬致歉。