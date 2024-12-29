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▲郭富城和粉絲一起狂歡3天，明年還想再來。（圖／爵士娛樂提供）

▲郭富城在演唱會上秀出結實的腹肌，讓粉絲大飽眼福。（圖／爵士娛樂提供）

郭富城睽違5年再登台北小巨蛋一連開唱3天，今（29）日已經是最後一場，他依舊不斷和許久不見的粉絲寒暄，像是要把先前沒說完的話一次釋放，還在台上約大家一起吃消夜，他也許願希望明年可以再來台灣開唱，屆時會準備新的驚喜給歌迷。另外，先前郭富城在香港開唱時曾大秀腹肌，但這次在台灣卻有些「惜肉」，昨日在眾多粉絲狂喊「脫脫脫」的情況下，他才終於掀起襯衫，還害羞說「我肥肥的！」郭富城暌違5年再登台北小巨蛋一連開唱三天，為台灣歌迷大幅度改動此次巡迴曲目，打造台北場專場歌單，把台灣視為福地的他難得來台開唱，更把握舞台上每個空檔機會與歌迷敘舊分享，更許願希望每年都可以來台辦演唱會，「不要再讓台灣歌迷等五年，希望每年都來，也許明年就來開唱！一言為定！」郭富城也不斷和粉絲寒暄，先是問大家有沒有吃飯，還相約「一起去吃消夜！」更無預警聊起1991年，他在台灣剛爆紅時演出的巧克力飲料的廣告，還現場重現台詞，「你是我的巧克力！吻我，不要問我！」跟全場歌迷示愛，讓大家都笑開懷。現場觀眾也驚喜在座位上排出巨型Aaron字樣，可看出郭富城和粉絲之間的愛意有多濃。此外，先前郭富城在香港巡迴演唱招牌舞曲〈狂野之城〉時，曾秀出六塊肌，此次台灣歌迷也敲碗期待能看到天王好身材。果然在第2天唱完〈狂野之城〉，就被全場歌迷狂拱「脫脫脫」，他先是羞喊：「我肥肥的！」結果話一說完就直接掀開襯衫，秀出招牌「冰塊肌」，接著幽默表示，「其實也沒有非常肥啦！是有點『嫩』！」短短3秒鐘就讓粉絲大飽眼福。