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韓國濟州航空一架由曼谷起飛前往務安的班機，29日上午在降落時疑似遭到鳥擊失事，機上181人僅2人生還，179名死者當中，包括兩名泰國籍旅客。消息傳出後，泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）透過社群平台表達慰問之意。濟州航空7C 2216航班從29日凌晨1點半由泰國曼谷蘇凡納布國際機場起飛，前往韓國務安機場，就在準備降落時，疑似與鳥碰撞導致故障，最後飛機只能以機腹著陸，衝出跑道撞上圍籬外牆，瞬間起火爆炸。事發之後，韓國政府立刻派出大批人員前往救援，但除2名機組人員之外，其餘179人全數罹難。據了解，這架班機上有2名泰國籍旅客。泰國總理貝東丹得知消息後，也隨即在社群平台發文，對此次空難意外表達慰問之意，並指示泰國外交部迅速掌握此事並提供協助。濟州航空目前公布的兩名泰國乘客身份如下：Chaue Sirithon，女性，2002年出生Doungmanee Jongluk，女性，1979年出生