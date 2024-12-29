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▲韓國濟州航空發生空難，179人確定全數罹難，而死者最後訊息曝光，竟是和媽媽訣別，並難過告白。（圖／Threads）

韓國濟州航空墜機！濟州航空今（29）日發生意外，一架從泰國曼谷飛往韓國的客機在務安國際機場墜毀爆炸，機上181人中僅有2人生還。而罹難者生前最後訊息也曝光，一名乘客在最後關頭選擇傳訊息給媽媽，表示飛機無法降落，更向媽媽道出最後告白：「媽媽，我愛妳。」看哭無數網友。就在韓國務安機場當地時間今（29）日上午9時7分，據悉機上共181人，僅2人獲救，對此消防當局在緊急情況通報會上指出：「機上181人，除了2名已獲救人員之外，推測可能全數罹難。」並表示單位正在盡力救援。而罹難者生前的最後訊息也隨之曝光，一名網友曬出對話紀錄，當時罹難者選擇傳訊給母親，並表示機長要乘客「把握時間」，「媽媽，說是飛機被鳥卡住了，沒辦法降落了，讓我打電話。因為妳沒接我就留言了，媽媽，我愛妳。」短短訊息成最後訣別，也看哭無數網友。其他網友紛紛難過喊道：「好傷心的告白」、「希望此後不再有悲劇發生」、「愛真的要及時說出口，不知道意外和明天哪一個先到」、「沒接到電話的媽媽該有多自責」、「沒辦法好好把新聞看完，太難過了。」原先也許只是搭機旅遊，沒想到罹難者搭上死亡班機，如今天人永隔，家屬恐怕也難以平復心中的痛。