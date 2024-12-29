我是廣告 請繼續往下閱讀

為振興觀光業，泰國政府實施免簽政策，吸引來自93個國家的旅客。根據泰國觀光局（TAT）統計，截至12月27日，今年泰國國際旅客已超過3500萬人次，成功達成年度目標，並創造了超過1.8兆泰銖（約新台幣1.73兆元）的觀光收入。為了吸引更多外國遊客，泰國政府對來自93個國家的公民實施免簽政策，並允許其停留長達60天。此外，泰國在16個主要過境點簡化入境程序，這些措施極大提升入境便利性，從而吸引大量旅客選擇前往泰國。根據最新統計，從2024年1月1日至12月27日，泰國共接待了3504萬7501名國際遊客，已超出預定的年度目標，並創造了超過1.8兆泰銖的觀光收入。泰國觀光局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）將此成功歸功於政府的有效戰略，這些舉措顯著提升了泰國作為旅遊目的地的吸引力，希望在2025年達到最多3900萬國際觀光客的目標，並創造約1.98兆至2.23兆泰銖（約1.9兆至2.14兆台幣）的觀光收入。