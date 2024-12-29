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韓國濟州航空7C2216航班今（29）發生空難，經過一天的搜尋作業後，除了2名空服員最初獲救外，機上乘客包含機組人員全數罹難，死亡人數增至179死。韓國政府稍早宣布，全國即日起進入為期七天的國家哀悼期，公職人員將佩戴哀悼絲帶，各縣市也會設置靈堂供民眾哀悼。濟州航空客機於全羅南道務安國際機場失事，飛機以機腹著陸滑行撞上護牆並起火燃燒，當地消防官員在聲明中表示，客機在撞上防護牆後，幾乎完全被摧毀，「乘客被甩出機外，幾乎沒有生還的機會，因此確認死者身份與尋獲遺骸的過程非常耗時」，而在晚間消防部門也更新消息，指除了分別為一男一女的空服員已經獲救外，機上其餘共179人確認全數罹難。對此，韓國代理總統崔相穆也在29日晚間召開的緊急會議上，宣布進入全國哀悼期，直至2025年1月4日24點結束。這段期間包含事故現場、全羅南道、光州市、首爾市、世宗市等17個行政區將設置靈堂，中央政府所有部門、地方政府與公共機構辦公大樓將降半旗以示哀悼，公務人員也會在胸前別上絲帶致哀。全羅南道知事金英祿表示，已經確認身份的罹難者會依檢視程序處理，並按照家屬意願送往相關醫院，至於尚未確認身份者，將盡可能縮短時間，加速身分確認流程，並持續向家屬通報進度。他也指出，自明（12/30）上午11點起，政府將於務安體育塔設置大型合併靈堂，地方各縣市也會設立靈堂，讓當地民眾與其他地區的罹難者家屬共同進行悼念。金英祿稱，如果有家屬需要在地方過夜，全羅南道政府也將提供食宿等協助，家屬可依需求前往休息，「尤其在此次事故中，光州廣域市的受害家庭更多，我們為此感到格外心痛，也會與其他地區一同努力安置家屬。」國土交通部部長朴尚宇則在記者會上對全國民眾致上深深歉意，稱本次事故調查由國土交通部全權負責、不會推卸責任。「靈堂與葬禮安排將完全依家屬意願進行，我們會全力協助，但也希望家屬在處理後續時能提出具體需求，我們會在確保調查進度的同時，盡量縮短過程時間，讓家屬能儘快了解真相。」朴尚宇也提到，目前國土交通部部長已和韓國警方、國立科學搜查研究院（國科搜）合作，進行DNA檢測確認罹難者身份，「我們將設置即時資訊看板，讓家屬隨時掌握確認進度，並全力解決現場的不便與需求。」