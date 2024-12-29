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▲韓國濟州航空一架載有181人航班，今天（12/29）上午在務安機場降落時失事，總計179人罹難。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國務安機場傳出墜機事故，現場竄出火光及濃濃黑煙。（圖／翻攝自韓聯社）

韓國濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在今（29）日上午9點左右在務安國際機場降落，但最終發生空難。根據韓國媒體《南道日報》報導，這架失事的班機上，也有韓職起亞虎相關人員和媒體人員。因航班座位有空位，高姓職員提前一天返國，卻遭遇飛機失事悲劇。3歲幼子與妻子一同罹難，而同行的兄長則因留在泰國倖免於難。175人搭乘的客機在務安機場降落時衝出跑道發生爆炸事故，29日上午9時7分，從泰國曼谷飛往務安的濟州航空7C 2216航班在務安國際機場降落時偏離跑道，撞上圍牆外壁後發生爆炸。這架客機載有175名乘客與機組人員。《南道日報》寫道，這架由曼谷飛往務安的濟州航空事故，最終改變了一對兄弟的命運。罹難者中包括起亞虎公關組的高姓職員，他與妻子、3歲幼子及兄長於本月25日一起前往泰國進行家庭旅行。「這次旅行既是為了慶祝聖誕節，也是為了慶祝起亞虎隊奪冠後的一次放鬆假期。然而，這場慘劇卻讓兄弟倆的命運截然不同。」《南道日報》報導稱，據兩兄弟母親所屬的光州新愛教會信徒透露，兩人原本計劃於30日返回韓國，但因濟州航空有空餘座位，臨時更改行程，提前一天搭乘航班回國。而他的兄長則按原計劃多留一天留在泰國。據悉，高氏3歲的兒子是此次事故中最年幼的罹難者。該媒體訪問新愛教會的一位信徒A某表示：「客機事故消息傳出後，高氏兄長第一時間打國際電話通知其母親，告知弟弟提前搭乘了這架飛機的晴天霹靂般的消息。這些如此善良的孩子，為什麼會遭遇這種事情，實在令人痛心。」據悉，高康仁母親在確認乘客名單上包括兒子、媳婦和孫子的名字後，當場昏厥。起亞虎隊得知事故後，立即確認了高經理曾前往泰國的事實，隨後核實了濟州航空的乘客名單，最終確認他不幸遇難。隊內職員表示：「高康仁經理（音譯）作為起亞虎隊的一員，為球隊的奪冠作出了重要貢獻，他平時也是一位非常熱愛球隊和棒球的人。我們至今無法相信這個悲慘的消息。」報導中稱，罹難的高康仁曾在光州地區的一家媒體擔任職業棒球記者，後來轉職至起亞虎隊，成為球隊的重要成員之一。