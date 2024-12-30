我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州航空7C2216航班週日（29）發生大規模死傷空難，經過一天的搜尋作業後，除了最初獲救的2名空服員外，機上乘客包含機組人員全數罹難，死亡人數增至179死。韓國當局稍早宣布其中88名罹難者身份已由消防部門確認，機上共有5名10歲以下兒童罹難，而最小的是一名年紀僅3歲的男孩。以下整理至本文截稿前，韓國官方公布的機上乘客與機組人員名單。一、具姓女性空服員（25歲）：該名空服員腳踝、頭部受傷，頭部右側流血，獲救後並無生命危險。目前在木浦韓國醫院接受治療，入院時血壓正常。據救援人員透露，她在獲救後表示，事故原因可能是「鳥擊」導致引擎冒煙後發生爆炸。二、李姓男空服員（33歲）：左肩骨折，頭部輕微受傷，意識清楚，能自行走路。一開始在木浦韓國醫院接受診治，後於下午4時轉送首爾梨花醫院，他向醫生表示，自己只記得降落前扣好安全帶，但對接下來事故後發生的情況毫無記憶。罹難者包含，所有遺體均已尋獲。罹難乘客當中有韓職起亞虎相關人員和媒體人員，其中一名起亞虎公關組的高姓職員，他與妻子、3歲幼子及兄長於本月25日一起前往泰國進行家庭旅行，但因航班座位有空位，高姓職員提前一天返國，不料遭遇飛機失事悲劇，其3歲幼子與妻子一同罹難。另外也有濟州航空員工遇難，64歲的崔順玉（Choi Soon-ok）向韓媒表示，自己的兒子、兒媳及3歲孫子在事故中遇難，兒媳是濟州航空員工，剛結束泰國家庭度假返回南韓。另一名員工則為50多歲女性，姐姐同樣為該航班乘客，搭乘該班機是利用假期旅行。目前警方已採集179名罹難者的DNA，其中88人的身份已由消防部門確認，且已聯繫22位罹難者家屬進行身分比對，預計週一（30）將完成更多身份確認任務。濟州航空高層公開鞠躬致歉，公司亦發表聲明指會對事故負全責，將全力協助遇難者家屬，提供最高可達10億美元的保險賠償，同時也派遣260名員工前往務安機場支援相關工作。