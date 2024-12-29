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新加坡LinkedIn上一個名為「中國共產主義青年團」的社群帳號，出現「義安理工學院黨支部」徵才廣告，引發外界關注。新加坡內政部已介入調查，強調不容許外國政治活動滲透境內，中國駐新加坡大使館則回應，指此為假訊息，呼籲勿輕信。根據《海峽時報》（The Straits Times）報導，名為「中國共產主義青年團」的帳號在求職平台領英（LinkedIn ）於上週發布徵才訊息，聲稱為新加坡「義安理工學院黨支部」招募「黨支部副書記」及「黨支部秘書」。目前徵才訊息現已從 LinkedIn下架，相關帳號也無法顯示。報導指出，目前尚無法確認此帳號是否與中國共產黨或共青團存在聯繫。新加坡內政部表示，警方已接獲相關報案，並展開調查。義安理工學院發言人澄清，該學院作為教育機構，與任何政黨皆無關聯。內政部強調，新加坡不容許外國政治滲透，任何外國人在新加坡境內無論是旅遊、就學或工作，都不得推行政治活動，違者將依法嚴懲。根據徵才訊息，該職位內容包括協助推動黨務、組織建設、思想建設及文化建設，要求熱愛黨建工作，提升黨支部在海外的影響力。對此，中國駐新加坡大使館回應，明確指該訊息為假訊息，提醒大眾勿輕信。