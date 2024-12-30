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▲濟州航空7C 2216航班在降落前疑似遭遇鳥擊，右側引擎噴火之後冒出黑煙。（圖／翻攝X@tepalzoa）

韓國濟州航空7C 2216航班29日發生空難造成179人死亡，除了獲救的2名空服員外，機上乘客包含機組人員全數罹難。韓國全國進入為期七天的國家哀悼期，中央、地方政府及公家機構大樓降半旗，公職人員將佩戴哀悼絲帶，各縣市也會設置靈堂供民眾哀悼。務安機場鳥擊風險高、跑道短的先天不良，可能是這次空難的關鍵原因，而有看法認為這與務安機場是出於「政治支票」所建造有關。韓媒《朝鮮日報》報導，務安機場於1999年金大中政府時期動工，並於2007年正式啟用。儘管附近已有機場，務安機場的建設仍出於討好地方選民的理由推進，因此被冠以當時主導此項目的國會議員韓和甲的名字，讓務安機場又被稱為「韓和甲機場」。另外，由於乘客稀少，啟用前預測每年可有992萬客流量，但去年實際客流量僅為24萬6000人，還曾出現居民在跑道上曬辣椒的情景，所以務安機場又被稱為「曬辣椒機場」。而在29日濟州航空重大空難發生後，可說是因政治支票而誕生的務安機場，缺乏專業考量導致選址先天不良的爭議再被提起。務安機場跑道長度僅約2.8公里，相較於其他主要國際機場顯得較短。務安機場無法起降超過400噸的飛機，正是因為跑道過短的所致。為了解決這一問題，機場正進行跑道延長工程，計畫將跑道延長至3.126公里，預計明年完工。由於施工影響，務安機場跑道目前有約300公尺無法使用，等於實際可用長度僅為2.5公里。有航空業界專家指出，跑道越長，越能有效提升飛機的制動能力。濟州航空的飛機在嘗試使用機身著陸時，未能有效減速，最終撞上了圍牆。韓國航空大學飛行教育院院長金仁圭（音譯）表示，如果務安機場的跑道長度像仁川機場那樣長，仁川機場跑道長度為3.75公里，這次事故可能不會如此嚴重。不包括仁川機場在內的全韓國14座機場中，務安機場鳥擊事故發生比例最高，從2019年至今年8月已發生了10起鳥擊事件，平均每10000架次航班會發生9次鳥擊。務安機場靠近西海岸候鳥遷徙地，從機場建設初期便有人提出相關問題，指出機場距離附近的潮間帶濕地保護區不遠，是候鳥的重要中途停留地點，鳥擊發生風險高。2020年的相關報告明確建議，，包括安裝驅鳥設備如爆音機或警報器，並使用雷射、旗幟、LED燈等等。然而，由於優先擴建跑道，這些對策尚未能得到實施。務安機場自2007年啟用以來，截至本月之前從未運營過國際航線的定期航班。此次事故發生於務安至曼谷的新航線，該航線是濟州航空於本月8日新開的航班，也是務安機場17年來首次運營的國際定期航線。務安機場的管制塔和航空相關人員缺乏國際航線經驗，也被懷疑可能是此次空難的原因之一。管理務安機場的韓國機場公社，自今年4月文在寅政府任命的社長遞交辭呈後，該職位已空缺8個月。按照標準程序，飛機若選擇機身著陸的緊急迫降，機場應有消防隊待命，在跑道上撒佈防火滅火劑，但29日空難發生時務安機場並未執行相關工作。