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▲韓國濟州航空客機在降落時，以機腹著陸，並且衝撞圍牆，進而爆炸起火，造成機上179人罹難的悲劇。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐西蘭航空是2024全球航空安全排行榜的冠軍，擠下去年的第一名澳洲航空。（圖／美聯社／達志影像）

▲長榮航空是全球航空安全排行榜中的第14名，以比較基數385家航空公司來看，排名相當靠前。（圖／長榮航空官網）

▲韓國濟州航空客機（29）日上午在務安機場降落時失事，造成179人死亡，韓國為此全國進入為期七天的國家哀悼期。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C-2216昨（29）日疑似因為鳥擊，利用機腹迫降，結果撞上圍欄之後爆炸，最終僅2名空服人員獲救，其餘179名乘客研判全數罹難，事件引起全球關注。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天看到濟州航空發生不幸的消息，實在非常難過.....上網看資料時，剛好看到2024全球最安全航空的名單，分享給最近要搭機的人，至少可以不要那麼恐慌。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「誰都不想發生這種事情，明年也要搭飛機出國玩，真的有點心理因素影響」。這個全球航空安全排行的榜單，今年初Airline Ratings同樣按照往例公布這個排行榜，，接續第4名以及第10名的順序為「阿提哈德航空」、「卡達航空」、「阿聯酋航空」、「全日空航空」、「芬蘭航空」、「國泰航空」和「阿拉斯加航空」。4. 阿提哈德航空 （Etihad Airways）5. 卡達航空 （Qatar Airways）6. 阿聯酋航空 （Emirates）7. 全日空 （All Nippon Airways）8. 芬蘭航空 （Finnair）10. 阿拉斯加航空 （Alaska Airlines）11. 北歐航空 （SAS）12. 大韓航空 （Korean Air）13. 新加坡航空 （Singapore Airlines）15. 英國航空 （British Airways）16. 土耳其航空 （Turkish Airlines）17. TAP葡萄牙航空 （TAP Air Portugal）18. 漢莎航空/瑞士集團（Lufthansa/Swiss）19. 皇家荷蘭航空（KLM）20. 日本航空（Japan Airlines）而韓國濟州航空的事故，家醫科名醫林青穀醫師回憶起37年前南非航空空難時，當時親人也在機上，當年的他也失去父親和姪女，人生彷彿就隨之粉碎。他強調「我也曾經陷入深淵，但慢慢學會在黑暗中找尋光，作為一個過來人，我想對罹難者家人、朋友分享3點建議」：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應，這些眼淚會讓人慢慢釋放壓力災難不是誰的錯，多年的心理治療讓自己明白，逐漸放下愧疚。心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐下去的力量。