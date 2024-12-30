韓國濟州航空7C-2216昨（29）日疑似因為鳥擊，利用機腹迫降，結果撞上圍欄之後爆炸，最終僅2名空服人員獲救，其餘179名乘客研判全數罹難，事件引起全球關注。而這也讓最近要出國的民眾對搭機產生恐懼，就有網友找到全球航空安全排行榜單，其中台灣的長榮航空也有入列在前20名中，引起話題。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天看到濟州航空發生不幸的消息，實在非常難過.....上網看資料時，剛好看到2024全球最安全航空的名單，分享給最近要搭機的人，至少可以不要那麼恐慌。」只見貼出的榜單，是今年初由國際知名航空專業評鑑網站Airline Ratings公佈的排行榜，第一名為紐西蘭航空（Air New Zealand）、第二名為澳洲航空 （Qantas）、第三名則是維珍澳洲航空（ Virgin Australia），而台灣則僅有「長榮航空」入列最安全航空前20名。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「搭過紐西蘭航空！真的非常不錯」、「不知道這是什麼排行榜，但看到國外朋友的航空公司在前五名，瞬間安心不少」、「長榮航空有上榜好欣慰....願死者安息，家屬節哀」、「誰都不想發生這種事情，明年也要搭飛機出國玩，真的有點心理因素影響」。
2024全球航空安全排行榜前20名！台灣長榮航空也有入榜
這個全球航空安全排行的榜單，是由航空專業評鑑網站Airline Ratings每年公佈的數據，在評估全球385家航空公司的飛行紀錄、嚴重事故、最近的致命事故、飛行員的培訓訓練、行業領先的安全措施、每家航空公司的機隊年齡等數值評估所排出的排行榜。
今年初Airline Ratings同樣按照往例公布這個排行榜，今年冠軍是由「紐西蘭航空」奪冠，而去年是冠軍的「澳洲航空」今年則退居第2名，第三名則是「維珍澳洲航空」，接續第4名以及第10名的順序為「阿提哈德航空」、「卡達航空」、「阿聯酋航空」、「全日空航空」、「芬蘭航空」、「國泰航空」和「阿拉斯加航空」。而在排行中，其中台灣民眾很常搭乘的「國泰航空」排名在第9名的位置，而台灣本土的「長榮航空」則是位於第14名，名次也是在全球靠前。
🟡2024全球航空安全排行榜前20名
1. 紐西蘭航空 （Air New Zealand）
2. 澳洲航空 （Qantas）
3. 維珍澳洲航空 （Virgin Australia）
4. 阿提哈德航空 （Etihad Airways）
5. 卡達航空 （Qatar Airways）
6. 阿聯酋航空 （Emirates）
7. 全日空 （All Nippon Airways）
8. 芬蘭航空 （Finnair）
9. 國泰航空 （Cathay Pacific Airways）
10. 阿拉斯加航空 （Alaska Airlines）
11. 北歐航空 （SAS）
12. 大韓航空 （Korean Air）
13. 新加坡航空 （Singapore Airlines）
14. 長榮航空 （Eva Air）
15. 英國航空 （British Airways）
16. 土耳其航空 （Turkish Airlines）
17. TAP葡萄牙航空 （TAP Air Portugal）
18. 漢莎航空/瑞士集團（Lufthansa/Swiss）
19. 皇家荷蘭航空（KLM）
20. 日本航空（Japan Airlines）
濟州航空失事釀179死！醫師提3建議幫助走出陰霾
而韓國濟州航空的事故，不僅影響到接下來將搭飛機旅客的心情，包括目擊者以及機上生還的2名空服員，都將在未來留下陰影，甚至曾經是遇過空難的乘客、罹難家屬，傷痛又會再度被喚起，導致心境重回陰霾等等。家醫科名醫林青穀醫師回憶起37年前南非航空空難時，當時親人也在機上，當年的他也失去父親和姪女，人生彷彿就隨之粉碎。
林青穀提到，如今濟州航空的悲劇再次喚醒傷痛，空難是一種巨大創傷，帶走的不只是生命，還有無數家庭的完整。他強調「我也曾經陷入深淵，但慢慢學會在黑暗中找尋光，作為一個過來人，我想對罹難者家人、朋友分享3點建議」：
一、允許自己悲傷：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應，這些眼淚會讓人慢慢釋放壓力
二、不要讓自責成為枷鎖：災難不是誰的錯，多年的心理治療讓自己明白，逐漸放下愧疚。
三、尋求支持、專業協助：心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐下去的力量。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「搭過紐西蘭航空！真的非常不錯」、「不知道這是什麼排行榜，但看到國外朋友的航空公司在前五名，瞬間安心不少」、「長榮航空有上榜好欣慰....願死者安息，家屬節哀」、「誰都不想發生這種事情，明年也要搭飛機出國玩，真的有點心理因素影響」。
2024全球航空安全排行榜前20名！台灣長榮航空也有入榜
這個全球航空安全排行的榜單，是由航空專業評鑑網站Airline Ratings每年公佈的數據，在評估全球385家航空公司的飛行紀錄、嚴重事故、最近的致命事故、飛行員的培訓訓練、行業領先的安全措施、每家航空公司的機隊年齡等數值評估所排出的排行榜。
今年初Airline Ratings同樣按照往例公布這個排行榜，今年冠軍是由「紐西蘭航空」奪冠，而去年是冠軍的「澳洲航空」今年則退居第2名，第三名則是「維珍澳洲航空」，接續第4名以及第10名的順序為「阿提哈德航空」、「卡達航空」、「阿聯酋航空」、「全日空航空」、「芬蘭航空」、「國泰航空」和「阿拉斯加航空」。而在排行中，其中台灣民眾很常搭乘的「國泰航空」排名在第9名的位置，而台灣本土的「長榮航空」則是位於第14名，名次也是在全球靠前。
🟡2024全球航空安全排行榜前20名
1. 紐西蘭航空 （Air New Zealand）
2. 澳洲航空 （Qantas）
3. 維珍澳洲航空 （Virgin Australia）
4. 阿提哈德航空 （Etihad Airways）
5. 卡達航空 （Qatar Airways）
6. 阿聯酋航空 （Emirates）
7. 全日空 （All Nippon Airways）
8. 芬蘭航空 （Finnair）
9. 國泰航空 （Cathay Pacific Airways）
10. 阿拉斯加航空 （Alaska Airlines）
11. 北歐航空 （SAS）
12. 大韓航空 （Korean Air）
13. 新加坡航空 （Singapore Airlines）
14. 長榮航空 （Eva Air）
15. 英國航空 （British Airways）
16. 土耳其航空 （Turkish Airlines）
17. TAP葡萄牙航空 （TAP Air Portugal）
18. 漢莎航空/瑞士集團（Lufthansa/Swiss）
19. 皇家荷蘭航空（KLM）
20. 日本航空（Japan Airlines）
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而韓國濟州航空的事故，不僅影響到接下來將搭飛機旅客的心情，包括目擊者以及機上生還的2名空服員，都將在未來留下陰影，甚至曾經是遇過空難的乘客、罹難家屬，傷痛又會再度被喚起，導致心境重回陰霾等等。家醫科名醫林青穀醫師回憶起37年前南非航空空難時，當時親人也在機上，當年的他也失去父親和姪女，人生彷彿就隨之粉碎。
林青穀提到，如今濟州航空的悲劇再次喚醒傷痛，空難是一種巨大創傷，帶走的不只是生命，還有無數家庭的完整。他強調「我也曾經陷入深淵，但慢慢學會在黑暗中找尋光，作為一個過來人，我想對罹難者家人、朋友分享3點建議」：
一、允許自己悲傷：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應，這些眼淚會讓人慢慢釋放壓力
二、不要讓自責成為枷鎖：災難不是誰的錯，多年的心理治療讓自己明白，逐漸放下愧疚。
三、尋求支持、專業協助：心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐下去的力量。
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