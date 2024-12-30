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▲今日受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，夜間受輻射冷卻影響，氣溫仍偏低。（圖／記者陳明安攝）

▲未來一週溫度趨勢圖可以發現12/31跨年夜開始受到東北季風影響，天氣開始偏涼。（圖／中央氣象署提供）

跨年又要變天了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（30）日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，31日跨年東北風略增強，晚間開始南方中層雲逐漸北移，氣溫再度降低，1日元旦西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高，週四（2日）開始另一波冷空氣南下，週五、六冷空氣最強，同時各地還要注意降雨情形。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨本島平地已無10度以下的最低氣溫，截至6時02分各地區平地最低氣溫約在12、13度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，夜間受輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，日夜溫差大。今日各地區氣溫為北部12至24度，中部13至25度，南部13至26度，東部13至26度。最新歐洲模式模擬顯示，31日跨年東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，晚間開始南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率。1日元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高。跨年夜活動西半部平地天氣大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想。跨年、元旦白天氣溫略降，夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。最新各國模式模擬，週四至週六（2至4日）另一波冷空氣南下，強度不如這波；週四中層雲持續籠罩，山區及東半部有局部雨，西半部平地也有降雨的機率，氣溫漸降。週五、六冷空氣最強，但僅有達到東北季風或大陸冷氣團的機率，週日冷空氣減弱，模式模擬仍持續調整，應繼續觀察。