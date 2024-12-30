我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國濟州航空7C 2216航班失事，總計造成179人罹難。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，這是韓國史上最嚴重的飛安事故之一，更糟糕的是，韓國正因戒嚴風波導致總統尹錫悅、總理韓悳洙接連遭到彈劾，政府史無前例的由代代理總統崔相穆掌權，空難能否讓朝野政黨放下爭執，誠心展開合作，也成為外界關注焦點。韓媒《中央日報》30日社論指出，重大空難發生後，當務之急是協助遇難者家屬、治療傷者，並徹底查明事故原因。同時，必須確保國內其他機場不會發生類似的安全事故，並檢查正在運營中的客機維修是否存在問題，避免再次發生悲劇。然而，應對事故善後工作的指揮中樞——中央災難安全對策本部是否能有效運作，卻令人擔憂。根據韓國《災難及安全管理基本法》，發生大規模災難通常由行政安全部長官擔任，不過，若災難需要全政府層面的統一應對，國務總理可行使指揮權。作為總統「代理的代理」，崔相穆兼任了中央災難安全對策本部長。在這種情況下，行政安全部長官應以副本部長的身份協助，但由於該職位空缺，由行政安全部次官代行了相關職責，而負責事故善後工作的警察總長一職，目前也處於空缺狀態。崔相穆同時還是經濟指揮官，必須應對不穩定的金融市場和宏觀經濟形勢，在這樣的情況下，他還需處理空難的善後工作，不免讓人擔憂是否會分身乏術。《中央日報》最後結論，在野黨過度的彈劾將使行政機構陷入癱瘓，這樣的局面是不可接受的。政府和政界應特別注意避免加劇民眾的不安情緒，確保對空難的妥善處理。彈劾程序和內亂指控的調查應嚴肅進行，但在此時應該團結一致，集中力量應對空難善後。