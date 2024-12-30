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韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，不料還不到24小時，濟州航空​​7C 101航班原定今（30）早6點37分從金浦機場起飛飛往濟州島，但因為起落架問題，起飛後立即不得不返航。根據《韓聯社》報導，濟州航空7C 101班機載有161名乘客，6點37分從金浦機場起飛後，因起落架問題於7點25分返航降落金浦機場，並決定在更換飛機後再重新運行。濟州航空表示，返航是為了確保安全運行的必要措施，對於給乘客帶來的不便深感抱歉。濟州航空7C 101班機也是波音737-800型機，與前一天發生事故的機型相同。濟州航空目前擁有41架飛機，其中39架都是此型號。起落架是直接關係到飛行安全的必要設備，不僅保障起降的安全，還能在緊急迫降時緩衝衝擊。29日的重大空難中起落架無法正常運作，被認為是造成事故的主要原因之一。