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▲《魷魚遊戲2》大魔王黃仁昊化身為「吳寧一」跳下來加入戰局，從中竊取主角成奇勳想中斷遊戲的情報。（圖／Netflix）

▲編號388號的遊戲參與者「姜大虎」被觀眾抓包疑似有詐！在結局當老鼠屎害主角群幾乎被團滅，引起可能是第二季「隱藏內鬼」的推測。（圖/Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》全新遊戲內容及演員陣容，好看又刺激，001號「吳寧一」為劇中遊戲管理者化身，其旁邊388號的「姜大虎」也被觀眾懷疑是內鬼。（圖/翻攝Netflix）

《魷魚遊戲2》近日在Netflix上架之後，不僅劇中的多位大咖演員都成話題，劇情的細節也讓全球劇迷熱烈討論，感覺又回到第一季《魷魚遊戲》的轟動。然而在第二集的當中，原本在第一季就公開身分是「遊戲管理者」的黃仁昊（李秉憲 飾），這次竟然也進入遊戲中，並以001的號碼加入戰局，被視為是第二季大魔王，在《魷魚遊戲2》當中，，相信有看第一季的觀眾，一定能夠一眼就認出「吳寧一」真正身分其實就是「遊戲管理者」的黃仁昊。遊戲過程當中，「吳寧一」會假意靠近主角成奇勳（李政宰 飾），搞得自己很像是敦厚老實的聖人一樣，一邊看似支持成奇勳終結遊戲，但卻又從中破壞成奇勳的計畫，除了吳寧一成為《魷魚遊戲2》的內鬼之外，還有韓國觀眾解析劇情表示，388號的姜大虎（姜河那 飾）也非常的奇怪，，像是100號的大叔，剛好欠債金額就是100億元，而姜大虎在《魷魚遊戲2》的角色是一名海軍陸戰隊的男子，看起來非常聰明又有頭腦，也一路幫助主角群通關，甚至在5人6腳的「抓石子」關卡快速通關，韓國觀眾看完第二季之後紛紛發起討論表示、「感覺不只有吳寧一是間諜，姜大虎也很可疑」、「姜大虎感覺有反轉空間....很多秘密的感覺。」《魷魚遊戲2》目前仍然在Netflix平台熱播當中，如果還沒看的民眾，趕快跟上一起來找尋疑點及彩蛋！