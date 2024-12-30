《魷魚遊戲2》近日在Netflix上架之後，不僅劇中的多位大咖演員都成話題，劇情的細節也讓全球劇迷熱烈討論，感覺又回到第一季《魷魚遊戲》的轟動。然而在第二集的當中，原本在第一季就公開身分是「遊戲管理者」的黃仁昊（李秉憲 飾），這次竟然也進入遊戲中，並以001的號碼加入戰局，被視為是第二季大魔王，但韓網卻也意外抓包一名參賽者「388號的姜大虎（姜河那 飾）」有異狀，直呼他才是「最強內鬼。」
----------以下有雷，請斟酌觀看----------
在《魷魚遊戲2》當中，原本在第一季結尾揭曉的「遊戲管理者」的黃仁昊，在第二季竟然化身為「吳寧一」參加遊戲，並且繼承第一季的吳一男的編碼「001」加入戰局，相信有看第一季的觀眾，一定能夠一眼就認出「吳寧一」真正身分其實就是「遊戲管理者」的黃仁昊。
遊戲過程當中，「吳寧一」會假意靠近主角成奇勳（李政宰 飾），搞得自己很像是敦厚老實的聖人一樣，一邊看似支持成奇勳終結遊戲，但卻又從中破壞成奇勳的計畫，在最後主角群的槍戰過程當中，吳寧一也在這時回歸「遊戲管理者」黃仁昊的角色，殺死了成奇勳最好的朋友朴正倍（李書煥 飾），由於黃仁昊與成奇勳並未在第二季真的碰面，一切後續都得等第三季才能揭曉。
《魷魚遊戲2》韓國觀眾抓包最強內鬼！388號姜大虎有秘密
除了吳寧一成為《魷魚遊戲2》的內鬼之外，還有韓國觀眾解析劇情表示，388號的姜大虎（姜河那 飾）也非常的奇怪，觀眾先是發現重點參賽者的號碼都有所巧思，像是100號的大叔，剛好欠債金額就是100億元，而388號的姜大虎，則是讓韓國觀眾聯想到2023年韓國發生詐欺社會案件，名建商涉嫌詐欺租屋韓幣388億元，還有收賄等罪嫌，加上並未公開姜大虎參加遊戲原因、欠債多少的背景，讓觀眾認為他極有可能是藏最深的內鬼。
而姜大虎在《魷魚遊戲2》的角色是一名海軍陸戰隊的男子，看起來非常聰明又有頭腦，也一路幫助主角群通關，甚至在5人6腳的「抓石子」關卡快速通關，但是在最後重要的槍戰當中，姜大虎不僅害怕不敢用槍亂射一通，甚至自告奮勇要回寢室拿子彈後，卻臨陣脫逃縮在角落，害衝鋒的主角群全數陷入困境，身分也成疑點。
韓國觀眾看完第二季之後紛紛發起討論表示「388號的姜大虎實在太詭異了....如果前面幫忙通關都是演出來的真是很厲害呀！」、「388號姜大虎感覺根本不是軍人呀！好期待第三季公布他的背景」、「388號的姜大虎感覺是臥底，最後的結局太多秘密了」、「感覺不只有吳寧一是間諜，姜大虎也很可疑」、「姜大虎感覺有反轉空間....很多秘密的感覺。」
《魷魚遊戲2》目前仍然在Netflix平台熱播當中，如果還沒看的民眾，趕快跟上一起來找尋疑點及彩蛋！目前第三季製作團隊已經確定會在2025年播出，屆時姜大虎到底是不是海軍陸戰隊員，他的身世又有什麼秘密，還是導演刻意安排擾亂觀眾視角，到時候準時揭曉！
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在《魷魚遊戲2》當中，原本在第一季結尾揭曉的「遊戲管理者」的黃仁昊，在第二季竟然化身為「吳寧一」參加遊戲，並且繼承第一季的吳一男的編碼「001」加入戰局，相信有看第一季的觀眾，一定能夠一眼就認出「吳寧一」真正身分其實就是「遊戲管理者」的黃仁昊。
遊戲過程當中，「吳寧一」會假意靠近主角成奇勳（李政宰 飾），搞得自己很像是敦厚老實的聖人一樣，一邊看似支持成奇勳終結遊戲，但卻又從中破壞成奇勳的計畫，在最後主角群的槍戰過程當中，吳寧一也在這時回歸「遊戲管理者」黃仁昊的角色，殺死了成奇勳最好的朋友朴正倍（李書煥 飾），由於黃仁昊與成奇勳並未在第二季真的碰面，一切後續都得等第三季才能揭曉。
《魷魚遊戲2》韓國觀眾抓包最強內鬼！388號姜大虎有秘密
除了吳寧一成為《魷魚遊戲2》的內鬼之外，還有韓國觀眾解析劇情表示，388號的姜大虎（姜河那 飾）也非常的奇怪，觀眾先是發現重點參賽者的號碼都有所巧思，像是100號的大叔，剛好欠債金額就是100億元，而388號的姜大虎，則是讓韓國觀眾聯想到2023年韓國發生詐欺社會案件，名建商涉嫌詐欺租屋韓幣388億元，還有收賄等罪嫌，加上並未公開姜大虎參加遊戲原因、欠債多少的背景，讓觀眾認為他極有可能是藏最深的內鬼。
而姜大虎在《魷魚遊戲2》的角色是一名海軍陸戰隊的男子，看起來非常聰明又有頭腦，也一路幫助主角群通關，甚至在5人6腳的「抓石子」關卡快速通關，但是在最後重要的槍戰當中，姜大虎不僅害怕不敢用槍亂射一通，甚至自告奮勇要回寢室拿子彈後，卻臨陣脫逃縮在角落，害衝鋒的主角群全數陷入困境，身分也成疑點。
韓國觀眾看完第二季之後紛紛發起討論表示「388號的姜大虎實在太詭異了....如果前面幫忙通關都是演出來的真是很厲害呀！」、「388號姜大虎感覺根本不是軍人呀！好期待第三季公布他的背景」、「388號的姜大虎感覺是臥底，最後的結局太多秘密了」、「感覺不只有吳寧一是間諜，姜大虎也很可疑」、「姜大虎感覺有反轉空間....很多秘密的感覺。」
《魷魚遊戲2》目前仍然在Netflix平台熱播當中，如果還沒看的民眾，趕快跟上一起來找尋疑點及彩蛋！目前第三季製作團隊已經確定會在2025年播出，屆時姜大虎到底是不是海軍陸戰隊員，他的身世又有什麼秘密，還是導演刻意安排擾亂觀眾視角，到時候準時揭曉！