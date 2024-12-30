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▲LINE電腦版還有積雪，聊天室視窗開得越久就能累積越多雪量，但只要一滑開就要從頭來。（圖／翻攝官網）

LINE特效再來一發！之前有聖誕節特效，只要在聊天室內輸入指定關鍵字，就會觸發聖誕節的背景特效，可以召喚充滿節慶氣氛的熊大、兔兔、莎莉的花圈，緊接著就有「下雪」特效，台灣時間 2024/12/30(一) 00:00 至 2025/01/01(三) 00:00 打開聊天室不需要任何關鍵字即可觸發，讓LINE聊天室更具有過節氣氛。每年都會有的LINE聖誕節特效，今年也沒有缺席，之前先發動聖誕節的背景特效，同時預告，台灣時間 2024/12/30(一) 00:00 至 2025/01/01(三) 00:00 打開聊天室不需要任何關鍵字即可觸發，「下雪」特效，讓聊天室充滿冬季的幸褔氛圍。電腦版可以累積雪量，但手機版則沒有此功能。想看到下雪特效適用版本為：LINE iOS 9.15.0 (含)以上LINE Android 10.2.0 (含)以上(且 Android OS 7.1 以上)LINE電腦版版本需為6.7.3以上不只有LINE，Threads也下雪，Threads用戶發現動態牆頁面最上方出現雪花特效，不論是電腦版、手機iOS或是Andriod系統的Threads，用戶的使用介面頁上方都會飄起白色雪花，但不會積雪，只要往下滑，下雪特效就會消失。此外，有網友也發現，如果手機左右搖晃，雪花還會跟著往左飄、往右飄，甚至還會加速飄落。