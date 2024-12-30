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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於昨（29）日下午3時再次召開羈押庭，結果北院裁定柯文哲保證金改由7000萬元交保，並需戴上電子腳鐐。前駐日代表謝長廷表示，把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點；對此，前立委林濁水認為，號稱當年民進黨最聰明的人都這樣講，可見柯文哲在政壇縱橫捭闔的時代還沒結束。謝長廷日前在臉書發文指出，把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人四月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。對此，林濁水認為，當年號稱民進黨最聰明的人都這樣講，可見柯文哲儘管劣跡斑斑，儘管入獄，柯文哲在政壇縱橫捭闔的時代顯然還沒有結束。至於經過這一番重擊後，柯文哲會怎樣運用他的能量，令人好奇，且拭目以待。