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高院昨（29）日上午裁定柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等4人交保撤銷，發回台北地院再開庭，審酌是否羈押，台北地院於晚間裁定，柯文哲等4人均免押，裁定理由指出，柯文哲等被告雖都不認罪，以4人身分而論，以具保及電子監控與限制出境出海，與住居並要求除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人行為即可代替羈押；北檢深夜表示，等收到裁定理由後，研議是否提出抗告。北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，但檢方不滿北院裁定柯文哲等4人交保，提出抗告，高院審理後撤銷裁定發回更裁，北院29日下午，再次召開羈押庭。台北地院認為，增加保證金及戴電子腳鐐及限制出境出海限制住居，即可代替交保，因此裁定柯文哲由原本3,000萬加至7,000萬元、沈慶京由4,000萬元加至1億元、應曉薇由1,500萬元加至3,000萬元、李文宗由1,000萬元加至2,000萬元交保。北院合議庭更裁理由指出，柯文哲與本案同樣在押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京與柯的「大帳房」李文宗，均涉犯貪污等重罪，且犯罪嫌疑均重大，同有逃亡與勾串滅證之虞，但全案經檢方起訴，蒐證，而柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜雖未到案，然本案證人皆未指出許的涉案情節。合議庭認為，應由檢方傳喚許芷瑜到案查明所涉案情，目前並非繼續羈押柯文哲的理由，至於檢方主張柯對同案被告、證人具有「實質影響力」，若交保會有造成證詞改變的風險，但柯已表明將盡快辭任民眾黨黨主席，是否繼續接觸同案被告、證人的疑慮將降低，柯與妻子陳佩琪也不因共同生活，就必然有勾串之虞。合議庭表示，如依檢方主張，把「實質影響力」的效果貫徹到底，則日後如有政府官員涉案，就一律要羈押，但以本案4名在押被告身分而論，不能認為一定要羈押，除維持前次交保附加「除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人」，並限制住居與限制出境、出海等條件，若再附加佩戴科技監控設備防逃，即符合比例原則，而無繼續羈押必要。不過北檢對於北院裁定理由是否還會提出抗告，表示等收到裁定書後會再研議，而民眾黨立委張啓楷，則預計在30日中午前辦保。